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印度神童最新預言！Omicron疫情續發燒 4關鍵轉捩時間曝光

香港01 / 記者布萊恩／報導
印度神童阿南德（Abhigya Anand）於1月2日發布最新預言影片，重申Omicron的出現，是疫情結束的開始。圖／影片截圖
印度神童阿南德（Abhigya Anand）於1月2日發布最新預言影片，重申Omicron的出現，是疫情結束的開始。圖／影片截圖

Omicron新冠肺炎變種病毒來勢洶洶，美國、英國等全球多個國家或地區的疫情都連日創新高，確診患者數量較2021年的疫情高鋒期倍增，連香港亦受到Omicron入侵，除了累計有逾百例輸入個案，近日更出現社區感染患者，政府隨即宣布收緊防疫措施，包括關閉娛樂場所及夜巿禁堂食，情況令人憂慮。

印度神童阿南德（Abhigya Anand）於1月2日發布2022年第一段影片，專門講述了Omicron病毒，直指接下來4至5個月將非常危險，並點出Omicron新冠肺炎疫情4個關鍵變化時間點，又預言到2023年4月還會有其他變種病毒，但因新冠肺炎的影響將迅速減少，並會開始復甦。

印度神童阿南德（Abhigya Anand）於1月2日發布最新預言影片，講述Omicron發展，重申Omicron的出現，對全球來說短期非常危險，但長遠卻是好事，是疫情結束的開始。

阿南德指出，2021年12月第二周開始，會看到更大的浪潮，將影響世界上大多數國家，主要是接種疫苗高率的國家，更明言接下來的4至5個月將非常危險，短期內將看到Omicron變種，造成嚴重破壞，並擴大數量，但不會造成大量死亡。

阿南德又列出Omicron疫情4個關鍵變化時間點，直至2023年4月新冠肺炎疫情才會迅速減少。

第一階段：2021年12月到2022年2月

阿南德表示，2021年12月到2022年2月Omicron新冠肺炎疫情會迅速蔓延，並會有一些新問題。

第二階段：2022年3月到2022年4月

阿南德指出，2022年3月到2022年4月疫情會加劇並造成很多傷害，例如死亡、住院治療等，經濟亦會有很多問題。

第三階段：2022年5月後

阿南德說，2022年5月後可能會看到經濟緩慢復甦，但強調這並非結束的時間。

第四階段：2023年4月後

阿南德稱，2023年4月可能還會有其他變種，但毋須太擔心，因為新冠肺炎的影響將迅速減少，情況開始復甦。

印度神童預言亦受質疑

不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。

阿南德稱，2023年4月可能還會有其他變種，但毋須太擔心，因為新冠肺炎的影響將迅速減少，情況開始復甦。圖／影片截圖
阿南德稱，2023年4月可能還會有其他變種，但毋須太擔心，因為新冠肺炎的影響將迅速減少，情況開始復甦。圖／影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

印度 新冠肺炎 Omicron Omicron變異株 變種病毒

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