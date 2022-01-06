被指獄中親吻殺警重犯...還曾投票反對囚終身 女法官否認

阿根廷網上近日流傳短片，指當地女法官蘇亞雷斯（Mariel Suarez）被閉路電視鏡頭拍到在監獄探訪1名謀殺警察的重犯時疑似與犯人親吻的畫面，引起公眾討論。她在早前的法庭裁決上，更是唯一投票反對犯人終身監禁的法官。蘇亞雷斯雖然曾否認自己與犯人的親密行為，關係只與工作有關，但司法部門認為她有不當行為，將進行調查。

涉事的女法官蘇亞雷斯來自阿根廷里瓦達維亞海軍准將城（Comodoro Rivadavia），流出的短片被指於城市特雷利烏（Trelew）附近的監獄內拍攝，當時蘇亞雷斯正探訪犯人巴斯圖斯（Christian Mai Bustos）。片中的蘇亞雷斯背對鏡頭，巴斯圖斯則面向鏡頭，她以蹲坐或跪坐在巴斯圖斯面前，一度將臉靠前貼向巴斯圖斯的臉，兩人疑似接吻。

巴斯圖斯於2009年因為槍殺1名警察而被判謀殺罪成，多名法官於上周投票決定是否要判巴斯圖斯終身監禁。即使終審法院事前已經表示犯人是「十分危險的罪犯」，但蘇亞雷斯仍然投票反對判終身監禁，而且是唯一的反對票，不過即使如此巴斯圖斯最後被判終身監禁。

蘇亞雷斯接受訪問時解釋指，自己正在撰寫1本歷史書，內容與被譴責的人有關，強調自己與巴斯圖斯沒有任何愛情關係。終審法院現正調查蘇亞雷斯的不當行為，了解探監時情形、探監的時間長度及特點，以確定該次探監有沒有違反公德法及司法人員內部規則。

Iniciaron un sumario contra la jueza Mariel Suárez, de #Chubut, tras la difusión de un vídeo donde se muestra besandose con un recluso que fue condenado por el homicidio de un policía. La magistrada integraba el tribunal que lo enjuició y votó en disidencia. pic.twitter.com/3i3KgyGRei — Carolina Villalba (@carovillalba09) January 4, 2022

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文章授權轉載自《香港01》