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好閃！男童拿隱形墨水塗額頭擦不掉 媽求救：他變機器人了
英國5歲男童路易（Louie）去年底拿哥哥的隱形墨水寫名字在額頭，結果墨水竟牢牢黏著擦不掉，燈一照額頭就會出現閃亮亮的字跡。他40歲的媽媽希爾德（Claire Sheard）表示：「他的頭看起來像機器人！」並在網路上詢問去除墨水的撇步。
希爾德花了3天試著用肥皂水、濕紙巾或嬰兒油去除路易額頭的墨水卻徒勞無功。她回想起當時路易驕傲展示自己的作品：「他站在鏡子前，在額頭寫下自己的名字，接著就跑來我們面前秀成果，但我們什麼都沒看到，他就去拿那支筆給我們看。」
路易的哥哥發現是他的隱形墨水筆就開始大笑，希爾德跟丈夫也覺得很有趣。
希爾德接著帶路易去浴室試圖擦掉墨水痕跡，但發現怎麼擦都擦不掉。希爾德樂觀以待：「希望幾天後墨水會自己慢慢掉下來，至少用肉眼看不到。」
希爾德提到路易覺得自己就像很酷的超級英雄，也引以為傲，但他知道下不為例了。
許多網友提出建議：「試試比較溫和的卸妝水呢？不要在孩子的臉上擦刺激性和危險的產品，因為可能會導致非常嚴重的過敏反應」、「我小孩也做過類似的事。用嬰兒油和肥皂溫水持續擦拭，墨水最終會脫落」。
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