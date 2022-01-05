為了買冰「少女脫下洋裝當口罩」路人爸看傻 網笑翻：回家要挨罵了

新冠疫情橫行多時，還是有人外出不戴口罩？阿根廷近日瘋傳1段「無罩影片」，只見1名少女進入冰淇淋店時沒戴口罩，她為了買到冰淇淋，竟然當場脫去身上連身洋裝，當口罩使用，全身僅穿內衣，大膽舉動，讓旁邊帶著3個女兒買冰的爸爸都看呆了。店員要求少女馬上戴口罩離開，她嘲諷一番才願離去。

當地媒體指，少女和另外10人一同去買冰淇淋，但全部人都沒戴口罩，故只派1人入店，結果她未能買到冰淇淋，其同伴要另行購買口罩才能成功買到冰淇淋。影片瘋傳後，網友的重點卻不在口罩，反而聚焦在那名爸爸，笑稱他全程看得目不轉睛，「回家要被老婆罵了」。

事發於阿根廷門多薩省（Mendoza）戈多克魯茲（Godoy Cruz），事發地點是1家有名氣的冰淇淋店，1名少女進店想買冰淇淋，同行還有10人。因防疫規定職員要求他們戴上口罩才可進店，結果由1名少女做代表入店內，殊不知她的口罩其實是身上的連身裙。

從事發的監視影帶顯示，當時是1月1日的晚上10時30分，鏡頭內有另個家庭在排隊買冰淇淋，媒體指是爸爸帶了3名女兒。少女入鏡時其實已經脫下裙子，身上只穿內衣，她將裙子綁在頸上，打結包住自己的嘴和鼻。同場的爸爸和3名女兒似乎被嚇倒，呆呆看著少女。爸爸就算戴着口罩但仍露出鼻子，見到店員在警告該名少女時，他馬上拉好口罩掩蓋鼻子。

此時店員要求少女馬上離開，沒料到她竟做出不雅手勢，反問店員「你不是要我戴口罩嗎？我戴上了」，但她最後仍是離開了冰淇淋店。當地媒體指，女子的友人後來成功找到口罩「救駕」，才能買到11支冰淇淋。

有網友批評這事件是「愚蠢的鬧劇」，許多人留意到少女裙下所穿的應該是比基尼，覺得脫下來也無傷大雅，但不戴口罩的確不對。也有網友畫錯重點，大讚女子身材不錯，「多數男人都認同這樣戴口罩方式」，不過更多人把焦點投放到那位爸爸身上，笑言他全程目不轉睛猛看少女，「這個爸爸回家要被老婆罵了」。

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文章授權轉載自《香港01》