快訊

桃園忠貞市場清消擴大23里 鄭文燦：請民眾戴起口罩

男買貓飼料回家 發現外盒上多了「第三隻眼」

聯合新聞網 / 綜合報導
男發現貓飼料包裝上多了「第三隻眼」。圖／取自mirror
男發現貓飼料包裝上多了「第三隻眼」。圖／取自mirror

國外一名男子日前發現貓食外盒鑲嵌針孔攝影機，令他非常震驚。

該男子表示，起先他買了貓食放進櫥櫃後並沒察覺異狀，幾了幾天他的女友要拿貓食餵貓才發現外包裝有個洞，細看發現內裝攝影機及隱藏在裡面的傳輸線。

該男子回到量販店查看當時放置貓食的架子，發現架子前陳列瓶裝水以及儲藏空間。他猜測有可能是量販店或貓食工廠為了監視員工，才在貓食裡裝上這個監視設備。

他表示：「裡面沒有裝電池。好像也不能用usb充電，感覺是可以傳輸訊號，但無法存儲數據。我們覺得很詭異，但又覺得有點酷，所以還是留著這個攝影機，它現在面對家裡的櫥櫃內層。」

該男子很疑惑指出：「裝針孔攝影機在貓食上沒什麼意義，因為貓食通常會放在櫃子裡，什麼也看不到。而且攝影機沒有裝在包裝上的貓眼睛裡，感覺很突兀也不符合美感。」

貓食公司及販售貓食的量販店都承諾會聯繫該男子，並強調會進一步調查此問題，甚至會尋求警方協助。

網友提出不同推論：「感覺該男子是放攝影機在量販店的人，但因為被女朋友發現了，只好怪罪量販店」、「這個貓食攝影機可能只是用來監視員工、不是拿來賣的，不小心被這個男子拿去結帳。」

量販店 監視器

延伸閱讀

幫忙擦鞋子？電扶梯踏板兩側有刷毛 工程師揭真正用途

蝦皮店到店開始收19元運費 網友支持：避免奧客濫用免運

外傭偷74件物品想寄男友及家人 打包後填錯地址被揭穿

家中魚缸變泳池！大媽穿泳裝沉浸式游泳撈魚 網友：炫富

相關新聞

男買貓飼料回家 發現外盒上多了「第三隻眼」

國外一名男子日前發現貓食外盒鑲嵌針孔攝影機，令他非常震驚。

影／司機錯把汽車開上電車軌道 月台乘客看到目瞪口呆

法國2000年上映的電影《終極殺陣2：雷霆霹靂》（Taxi2）曾有一段汽車追逐戰發生在鐵路軌道上，土耳其最大城市伊斯坦堡...

加拿大東部出現怪病 逾百名年輕人「認知退化」

加拿大新布朗斯威克省（New Brunswick）過近日出現一種進展性神經系統疾病，讓專家2年多來不得其解，而且似乎正影...

女殺手跟汽車做愛竟懷孕？法國電影「鈦」大開眼界

2021年7月，甫獲坎城金棕櫚獎加冕的《鈦》（Titane）以異色的肉體恐怖片在影壇投下一顆震撼彈。這也是導演茱莉亞迪克諾（Julia Ducournau）自編自導，耗時兩年打磨的電影作品。憑藉此片，她成為史上第二位獲得金棕櫚獎的女導演。

染疫女窩在「泡泡箱」跟家人共桌過節 網讚：及時行樂

美國女性拉洛科絲知道親姊姊染疫後，決定無論如何都要讓她跟全家一起過節，於是製作了「隔離泡泡箱」，讓姊姊坐在裡面，跟大家一起上桌團圓。

以為媽媽睡着！印度3歲女童伴屍2天 直至母嘴巴爬出蟲急求救

印度日前發生1宗令人心酸的案件，相依為命的兩母女租屋同住，年僅3歲的女兒起初以為母親奈克（Kuni Naik）只是睡着覺，伴屍2天，直至發現有蟲從母親口中爬出，才嚇得向鄰居求救。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。