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以為媽媽睡着！印度3歲女童伴屍2天 直至母嘴巴爬出蟲急求救

香港01 / 撰文／朱利安
年僅一名3歲的女童以為母親只是睡着覺，伴屍2天。 示意圖／ingimage
年僅一名3歲的女童以為母親只是睡着覺，伴屍2天。 示意圖／ingimage

印度日前發生1宗令人心酸的案件，相依為命的兩母女租屋同住，年僅3歲的女兒起初以為母親奈克（Kuni Naik）只是睡着覺，伴屍2天，直至發現有蟲從母親口中爬出，才嚇得向鄰居求救。

據外媒報道，事發於印度奧里薩邦巴朗格伊爾 （Balangir），女童原本只以為母親睡着了，她亦睡在母親身旁，2天以來一直沒有吃東西。然而，女童後來看到正在「熟睡」的母親口中出現蟲子，才察覺有異常，並急忙找鄰居求救。鄰居立即跑往女童家中，發現奈克的屍體並報警。

警方接報後到場，經初步調查指奈克為1名家居助理，丈夫已離世，由她一人獨力照顧女兒，3年前起租下現時的房子，估計她於2至3天前死於肝臟疾病。女童目前交由當地兒童福利委員會（Child Welfare Committee）照顧。

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文章授權轉載自《香港01》

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