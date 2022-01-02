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肯德基員工疫情下全勤獲頒28萬元大支票 網讚應升職加薪

香港01 / 撰文／李納德
美國1名肯德基職員在疫情下仍能做到全勤，獲頒1萬美元的勤工獎。（13WMAZ新聞截圖）
美國1名肯德基職員在疫情下仍能做到全勤，獲頒1萬美元的勤工獎。（13WMAZ新聞截圖）

上班工作當然希望是多勞多得，這個好鍾意返工的員工就獲得1張大支票作為回報！美國傳媒報道，喬治亞州1名KFC員工去年在疫情大流行期間仍然做到全勤紀錄，全年無請假，終得到勤工獎1張1萬美元（約新台幣28萬元）的支票。經理大讚他工作全力赴，更會早早到店準備，獲獎男子則表示希望用這筆錢帶孩子去旅行。網民大讚快餐店員工竟然在疫下全勤工作服務大眾，認為他是有多年傑出工作表現，呼籲店舖應馬上將他升職加薪。

在美國喬治亞州梅肯市有名肯德基（KFC）工作的老臣子布茲（Khoury Booze），日前收到勤工獎，事實上是張名符其實的「大支票」，獎金是1萬美元，因為他在2021年全年沒有缺席，沒有請過假，他除了因為完美的出勒紀錄獲得獎金，更因在疫情下全勤服務市民被大讚。

布茲說自己有家庭，而店舖又像另一個家庭，「就像家庭之外的家庭，一切都很好」。經理說布茲在店內什麼工作都會做，「你不必吩咐他做事，他會自己去做」，更每天早早到店做準備，而且總是全力以赴。自1992年開始，布茲每周工作5天、每天8小時，且不停在打破自己的出勤紀錄，「他是個勤奮的人，他是應得的」。

經理說像布茲如此勤力工作當然可以獲得勤工獎，又強調只要員工們像他一樣從不缺席，一樣可以獲獎。布茲說自己無故能帶1萬美元回家，還預先致電告訴媽媽這個好消息，而媽媽還以為他在開玩笑。布茲笑言自己工作時很醒目，經常告訴獲聘的年輕人，如果有工作就得做下去，然後儲些錢，那樣對他們長遠的未來會很有幫助。

有網民大讚布茲竟能在疫情下全勤工作，為大眾服務，在許多店舖食肆都關門的情況下還能做到全勤，認為是了不起的成就，「這是把他的工資翻了一翻，終於可以去做（財政）負擔不起的事情，希望他可以放個假」。許多人認為布茲有多年良好工作表現，應該升職，「你們應該要晉升他，給他加人工，再買輛新車給他」。

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文章授權轉載自《香港01》

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