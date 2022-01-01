快訊

「看到人們踩遺體」印度神廟祈福變災難 踩踏事故至少12死

首例自行車違規闖蘇花改 環島騎士挨罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泳衣女沙灘擺Pose拍照打卡 大浪飛撲變悲劇笑瘋友人

香港01 / 卡洛兒
1名穿着性感泳衣的女子，原本躺在海灘上拍美照，突然湧來一股大浪，令拍攝計劃即時告吹。(影片截圖)
1名穿着性感泳衣的女子，原本躺在海灘上拍美照，突然湧來一股大浪，令拍攝計劃即時告吹。(影片截圖)

美景當前，擺好姿態拍照打卡是基本事，不過網上流傳一段哭笑不得的影片，1名穿着性感泳衣的女子，原本躺在海灘上拍美照，突然湧來一股大浪，令拍攝計劃即時告吹，女子更被浪衝擊至站不穩腳，誤踩海水中的坑洞，還差點走光。但身邊男友人見此滑稽場面只懂爆笑，不能自已。

網民Matteo Bucayu近日將片段放在社交平台TikTok分享，影片在菲律賓班詩蘭省(Pangasinan)1處海邊拍攝，當時穿着黑色泳衣的女子躺在沙地上擺好姿勢，當快要按下快門一刻，後面突湧來一股浪潮，將整個人都衝倒，美照未能在預期中完成。

女子隨後站起來一刻，又不小心踏中海水中的坑洞，噗通一聲跌回水裏，令她大感無奈，其泳褲更險些沖至拉下來，差點走光。惟身旁的男生們頓時哄堂大笑，一下子都忘記扶女子站起來。拍片者表示，女生跌倒後感到疼痛，幸好現在已沒有大問題。

延伸閱讀：

路邊拍照引網民關注　隔住熒幕都感到青春氣息！真身原是大馬網紅

情侶搭的士到郊外　港女落車叫司機等陣　打卡扮行山5分鐘走人

文章授權轉載自《香港01》

網紅 情侶 社交 菲律賓 TikTok

相關新聞

泳衣女沙灘擺Pose拍照打卡 大浪飛撲變悲劇笑瘋友人

美景當前，擺好姿態拍照打卡是基本事，不過網上流傳一段哭笑不得的影片，1名穿着性感泳衣的女子，原本躺在海灘上拍美照，突然湧來一股大浪，令拍攝計劃即時告吹，女子更被浪衝擊至站不穩腳，誤踩海水中的坑洞，還差點走光。但身邊男友人見此滑稽場面只懂爆笑，不能自已。

又說中了？西安疫情升溫 印度神童預言疫情到「這年」才結束

印度神童阿南德（Abhigya Anand）於12月16日發布預言影片指出，2021年12月第二周開始，會看到更大的浪潮，新冠疫情快速發展，更會出現封城等針對疫情的措施...

「佛地魔設計的家」開箱 美國全黑的哥德風房子售價691萬

美國伊利諾州有棟奇特的八角形住宅，從裡到外全是黑色。

日本泡麵惡搞名畫！《倒牛奶的女僕》變倒湯 轉發多將商品化

世界名畫不時被惡搞，創意程度往往令人忍俊不禁。日本泡麵「日本食品」旗下一款產品為「日清U.F.O.」杯麵，最近在Twitter惡搞荷蘭畫家楊．維梅爾（Jan Vermeer）所繪畫的名畫《倒牛奶的女僕》。

印度驚現「人面羊」！只有2條腿、全身無毛嚇壞飼主

印度東北部一處村莊近日有頭母羊順利生產，沒想到小羊出生後被發現擁有一張「人臉」，詭異模樣讓當地居民直呼是「不祥之兆」。

烏克蘭醫院點蠟燭悼念亡者出差錯！意外起火釀3死4傷

烏克蘭有醫院為了紀念新冠肺炎患者離世，院方選擇以「點蠟燭」方式向死者致意，沒想到意外導致加護病房起火，最後有3人死亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。