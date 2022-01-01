泳衣女沙灘擺Pose拍照打卡 大浪飛撲變悲劇笑瘋友人

美景當前，擺好姿態拍照打卡是基本事，不過網上流傳一段哭笑不得的影片，1名穿着性感泳衣的女子，原本躺在海灘上拍美照，突然湧來一股大浪，令拍攝計劃即時告吹，女子更被浪衝擊至站不穩腳，誤踩海水中的坑洞，還差點走光。但身邊男友人見此滑稽場面只懂爆笑，不能自已。

網民Matteo Bucayu近日將片段放在社交平台TikTok分享，影片在菲律賓班詩蘭省(Pangasinan)1處海邊拍攝，當時穿着黑色泳衣的女子躺在沙地上擺好姿勢，當快要按下快門一刻，後面突湧來一股浪潮，將整個人都衝倒，美照未能在預期中完成。

女子隨後站起來一刻，又不小心踏中海水中的坑洞，噗通一聲跌回水裏，令她大感無奈，其泳褲更險些沖至拉下來，差點走光。惟身旁的男生們頓時哄堂大笑，一下子都忘記扶女子站起來。拍片者表示，女生跌倒後感到疼痛，幸好現在已沒有大問題。

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文章授權轉載自《香港01》