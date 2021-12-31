又說中了？西安疫情升溫 印度神童預言疫情到「這年」才結束

印度神童阿南德（Abhigya Anand）於12月16日發布預言影片指出，2021年12月第二周開始，會看到更大的浪潮，新冠疫情快速發展，更會出現封城等針對疫情的措施。

言猶在耳，新冠肺炎變種病毒Omicron在全球極速蔓延，英國等地確診個案連日創新高，世界衛生組織（WHO）更表示Omicron很大機會在未來數周成為歐洲地區主要病毒株，警告當地確診人數可能急增；而中國疫情更有加重情況，12月31日，官方公布過去1天全國新增195例新冠肺炎確診病例，本土病例佔166例，當中西安佔161例，咸陽市、延安市及山西運城市都有本土感染。西安巿有1300萬常住人口，已於本月23日宣布實施封閉式管理抗疫，12月29日宣布開展新一輪全民核酸篩查；而西安市疫情防控發布會公布，西安雁塔區、長安區、高新區從當日開始每天開展一次全區核酸篩查。目前西安市已暫停每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資的政策，要求所有居民待核酸結果陰性後才能出門。

全球疫情肆虐未息，有網友認為印度神童預言再次成真，形容「印度神童又中」。不過，阿南德於預言中提到，Omicron的出現其實是好兆頭，更預言疫情會在約1年多後，即2023年5月後結束。至於疫情加上最近天災不斷，例如龍捲風吹襲美國致多人死亡，以及印尼7級以上強地震等，阿南德認為是「警告」，並提出了3大解決方案。

Omicron全球肆虐

新冠肺炎疫情持續在英國燃燒，當地在12月22日新增106,122宗確診個案，是疫情爆發以來首次錄得單日10萬例以上病例。世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）指出，Omicron很大機會在未來數周成為歐洲地區的主要病毒株，警告當地的確診人數可能急增。

西安封城 本土病例急增

中國疫情近日反覆，12月31日，大陸公布過去1天新增195例新冠肺炎病例，本土確診個案佔166例，其中西安市佔161例，該市是新一輪疫情爆發的重災區。中國工程院院士張伯禮日前表示，西安的疫情仍未到達轉捩點，一般來說需要1或1.5個周期才能判斷哪時出現轉捩點，即大約需時20天，他相信西安疫能夠阻斷傳播鏈，但目前仍需要嚴防死守。

西安市早前在新聞發布會表示，這輪疫情由Delta變種病毒引起，已出現一定規模社區傳播，並出現外溢病例，疫情已進入病例報告高峰期。

而西安全市已於本23日零時起實施封閉式管理，要求近1300萬市民待在家，27日中午將進行新一輪全員核酸檢測，翌日西安市疫情防控發布會公布，西安雁塔區、長安區、高新區從當日開始每天開展一次全區核酸篩查。至今日（29日），當局再宣布開展新一輪全民核酸篩查。目前西安市已暫停每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資的政策，要求所有居民待核酸結果陰性後才能出門。

由於印度神童12月16日曾發布預言，指2021年12月第二周開始，會看到更大的浪潮，新冠疫情快速發展，不久將來還可能會出現幾波疫情，對歐洲、美國等地區影響深遠，又明言會出現封城等針對疫情的措施，有網友認為是印度神童預言成真。

印度神童最新預言：Omicron是好兆頭 疫情2023年這月結束

翻查影片，印度神童除了預言疫情，其實亦表示Omicron是好兆頭，因是疫情大流行結束的開始。他形容，Omicron是醫治未來新冠病毒的「苦藥（bitter medicine）」，並預言疫情將在大約1年多後，即到2023年5月之後結束。

3大解決方案

對於自然災害及新冠疫情，阿南德強調要對每個行為有個交代，對受害者有交代，以及對上帝有個交代，因為人們正無知的摧毀上帝創造、污染地球、屠殺動物破壞生命，必須有同情心對待動物。阿南德續說，所有人應開始傳播善意、愛和幸福。

印度神童預言亦受質疑

不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。

印度神童阿南德表示，針對新冠肺炎疫情的措施肯定會出現，包括封城等。圖／影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》