日本泡麵惡搞名畫！《倒牛奶的女僕》變倒湯 轉發多將商品化
世界名畫不時被惡搞，創意程度往往令人忍俊不禁。日本泡麵「日本食品」旗下一款產品為「日清U.F.O.」杯麵，最近在Twitter惡搞荷蘭畫家楊．維梅爾（Jan Vermeer）所繪畫的名畫《倒牛奶的女僕》。
顧名思義，原作中的女僕的確正在倒牛奶，日清U.F.O.將畫作印在類似杯麵的杯蓋上，熱水孔的位置剛好是原作中倒牛奶位置，令倒牛奶頓時變成倒走杯內的湯，怪趣配搭吸引近100萬次瀏覽。
日清U.F.O.更列出hashtag，指如果轉發數量夠多，就會將片中產品商品化，目前該貼文有超過4萬次轉發，亦有人留言笑問「下次（是不是）換蒙羅麗莎吃泡麵？」
あの名画で湯を切れる「湯を切る女」をつくりました。湯を切る女との共同作業をお楽しみください。#牛乳を注ぐ女#湯を切る女#RT多ければ商品化 pic.twitter.com/ACU1egZx2y— 日清焼そばU.F.O.公式 (@nissin_u_f_o) December 15, 2021
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文章授權轉載自《香港01》
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