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日本泡麵惡搞名畫！《倒牛奶的女僕》變倒湯 轉發多將商品化

香港01 / 田中貴
日清U.F.O.將名畫《倒牛奶的女僕》趣味惡搞成「倒泡麵湯」。圖擷自網路與日清U.F.O. twitter
日清U.F.O.將名畫《倒牛奶的女僕》趣味惡搞成「倒泡麵湯」。圖擷自網路與日清U.F.O. twitter

世界名畫不時被惡搞，創意程度往往令人忍俊不禁。日本泡麵「日本食品」旗下一款產品為「日清U.F.O.」杯麵，最近在Twitter惡搞荷蘭畫家楊．維梅爾（Jan Vermeer）所繪畫的名畫《倒牛奶的女僕》。

顧名思義，原作中的女僕的確正在倒牛奶，日清U.F.O.將畫作印在類似杯麵的杯蓋上，熱水孔的位置剛好是原作中倒牛奶位置，令倒牛奶頓時變成倒走杯內的湯，怪趣配搭吸引近100萬次瀏覽。

日清U.F.O.更列出hashtag，指如果轉發數量夠多，就會將片中產品商品化，目前該貼文有超過4萬次轉發，亦有人留言笑問「下次（是不是）換蒙羅麗莎吃泡麵？」

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文章授權轉載自《香港01》

日本 泡麵

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