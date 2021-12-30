日本泡麵惡搞名畫！《倒牛奶的女僕》變倒湯 轉發多將商品化

英國威爾斯小鎮中一隻人見人愛的松鼠，突然變成嗜血的咬人魔，見人就咬，48小時內不僅造成18人身體不同部位受傷流血，多數居民避免受傷也選擇留在家中，最後這隻亂咬人的松鼠落入陷阱被捕獲後，交由當地的動物保護組織RSPCA人道處理。

2021-12-29 19:58