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「佛地魔設計的家」開箱 美國全黑的哥德風房子售價691萬
美國伊利諾州有棟奇特的八角形住宅待售，這個占地611坪的房子裡面沒有方形房間，且從裡到外全是黑色，因此網上有人稱之為「哥德之家」、「佛地魔設計的家」。
房仲網描述這棟2層樓全黑房子為「神秘的黑色八邊形」，12月17日上架標示的房價為25萬美元（約合新台幣691萬元）。
房仲業者古德曼（Seth Goodman）8月份以75000美元（約合新台幣207萬元）的價格買下這棟房屋，打算翻新後出售。
古德曼先是換上全黑的屋頂，再做了黑色排水溝和牆面。後來因為太喜歡黑色外觀，決定將內部也漆成黑色。一名網友表示：「當夏天陽光照在這棟房子四周時，會看起來很像中學裡的瀝青遊戲場。」
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