影／男慘遭手足惡整 下海戲水「短褲溶解」糗爆了
美國女性戴拉（Dara Roberts）上月底買了一件「遇水會溶解」的短褲給她的手足賽斯（Seth Roberts），賽斯身穿泳褲跟友人奔向大海，但很快就發現泳褲慢慢溶解。對惡作劇毫不知情的賽斯當場呼叫：「我現在裸體，快給我另一件泳褲，否則我就不上岸」。
戴拉將這段經歷的影片分享到社群平台上，畫面中可見賽斯從最初面露喜悅轉為絕望，要戴拉停止拍攝。戴拉跟友人試圖安撫賽斯，要他上岸會用浴巾圍住，還勸他：「快上來，沒人會看啦」。
戴拉在影片旁加註：「我們還沒有告訴他真相。賽斯，如果你看到這隻影片。對不起。」
但網友批評惡整手足的橋段是低級當有趣：「如果在自家的泳池裡發生這種事很好玩，但在公共場所就一點都不好笑」、「這很尷尬耶。他感覺真的很沮喪」、「這很羞辱人，會造成他心裡陰影。你們的作法很病態且違法」、「想像整件事性別角色互換，可能會更嚴重」。
戴拉在後續影片反擊網友，稱他們小題大作、太玻璃心。賽斯則未公開發表評論。
@dararobertss We still haven’t told him the truth. Seth, if you see this. I’m sorry. 😂😂😂 #NBCAnnieLive #GiveWithAllYourHeart #lifegoeson #comedy #lol #humor #fyp #MyAncestryStory ♬ Life Goes On - Oliver Tree
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