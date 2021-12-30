快訊

華航估年終有望4個月 登航空「正港幸福企業」寶座

直播／本土0確診、境外24例「再創新高」 半數由美國入境

影／男慘遭手足惡整 下海戲水「短褲溶解」糗爆了

聯合新聞網 / 綜合報導
男子身穿泳褲跟友人奔向大海，卻發現泳褲慢慢溶解。圖／取自tiktok
男子身穿泳褲跟友人奔向大海，卻發現泳褲慢慢溶解。圖／取自tiktok

美國女性戴拉（Dara Roberts）上月底買了一件「遇水會溶解」的短褲給她的手足賽斯（Seth Roberts），賽斯身穿泳褲跟友人奔向大海，但很快就發現泳褲慢慢溶解。對惡作劇毫不知情的賽斯當場呼叫：「我現在裸體，快給我另一件泳褲，否則我就不上岸」。

戴拉將這段經歷的影片分享到社群平台上，畫面中可見賽斯從最初面露喜悅轉為絕望，要戴拉停止拍攝。戴拉跟友人試圖安撫賽斯，要他上岸會用浴巾圍住，還勸他：「快上來，沒人會看啦」。

戴拉在影片旁加註：「我們還沒有告訴他真相。賽斯，如果你看到這隻影片。對不起。」

但網友批評惡整手足的橋段是低級當有趣：「如果在自家的泳池裡發生這種事很好玩，但在公共場所就一點都不好笑」、「這很尷尬耶。他感覺真的很沮喪」、「這很羞辱人，會造成他心裡陰影。你們的作法很病態且違法」、「想像整件事性別角色互換，可能會更嚴重」。

戴拉在後續影片反擊網友，稱他們小題大作、太玻璃心。賽斯則未公開發表評論。

@dararobertss We still haven’t told him the truth. Seth, if you see this. I’m sorry. 😂😂😂 #NBCAnnieLive #GiveWithAllYourHeart #lifegoeson #comedy #lol #humor #fyp #MyAncestryStory ♬ Life Goes On - Oliver Tree

美國

延伸閱讀

女連投200多封履歷都遭拒 她嘆：念到碩士是我最大的錯誤

豪宅住戶怨年繳610萬元維持空中泳池水溫太貴 網酸：自找的

最健康婚鬧… 霸氣新娘舉40公斤槓鈴 深蹲20下

玩笑開太大…哈薩克網紅惡整Uber司機 送進勞改營「接受嚴厲懲罰」

相關新聞

影／男慘遭手足惡整 下海戲水「短褲溶解」糗爆了

美國女性戴拉（Dara Roberts）上月底買了一件「遇水會溶解」的短褲給她的手足賽斯（Seth Roberts），賽斯身穿泳褲跟友人奔向大海，但很快就發現泳褲慢慢溶解。對惡作劇毫不知情的賽斯當場呼叫：「我現在裸體，快給我另一件泳褲，否則我就不上岸」。

烏克蘭醫院點蠟燭悼念亡者出差錯！意外起火釀3死4傷

烏克蘭有醫院為了紀念新冠肺炎患者離世，院方選擇以「點蠟燭」方式向死者致意，沒想到意外導致加護病房起火，最後有3人死亡。

打電玩影響孩子專注力？科學研究這麼說

2002年韓國一名24歲男子因連續打電玩86小時，命喪網咖，被認為是全球首位因線上遊戲成癮而死亡的案例。

咬人魔出沒！嗜血松鼠闖小鎮48小時狂咬18人 遭捕後人道處理

英國威爾斯小鎮中一隻人見人愛的松鼠，突然變成嗜血的咬人魔，見人就咬，48小時內不僅造成18人身體不同部位受傷流血，多數居民避免受傷也選擇留在家中，最後這隻亂咬人的松鼠落入陷阱被捕獲後，交由當地的動物保護組織RSPCA人道處理。

前「乾爹」月付55000只須互傳簡訊 女嘆：再也找無這種好客戶

美國女性杭特（Bailey Hunter）在社群平台透露，自己曾認過一個「乾爹」。對方除了每個月會給她2000美元（約合新台幣55000元）、還會讓她刷他的信用卡。

豪宅住戶怨年繳610萬元維持空中泳池水溫太貴 網酸：自找的

倫敦一處豪宅今年5月建造了橫跨2棟大樓的空中透明泳池引起轟動，但近期住戶抱怨，每年繳164250英鎊（約合新台幣610萬元）維持水溫30°C的費用太高了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。