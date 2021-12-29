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咬人魔出沒！嗜血松鼠闖小鎮48小時狂咬18人 遭捕後人道處理

聯合新聞網 / 綜合報導
英國威爾斯小鎮中一隻人見人愛的松鼠，突然變成嗜血的咬人魔，見人就咬。圖擷自「每日郵報」
英國威爾斯小鎮中一隻人見人愛的松鼠，突然變成嗜血的咬人魔，見人就咬。圖擷自「每日郵報」

英國威爾斯小鎮中一隻人見人愛的松鼠，突然變成嗜血的咬人魔，見人就咬，48小時內不僅造成18人身體不同部位受傷流血，多數居民避免受傷也選擇留在家中，最後這隻亂咬人的松鼠落入陷阱被捕獲後，交由當地的動物保護組織RSPCA人道處理。

根據「每日郵報」報導，這隻松鼠突然出現在英國威爾斯東北部弗林特郡的布克利花園（Buckley, Flintshire）裡，並攻擊正在領取養老金的長者、兒童和寵物，當時十數名當地人的手被咬傷或是抓傷。

根據55歲珍哈利（Jane Harry）表示，她上周拜訪女兒克洛伊（Chloe）時，親眼目睹一隻松鼠突然跳到女兒身上，並瘋狂的咬傷女兒的脖子和手，當她試圖將這隻松鼠從女兒身上弄下來，然後牠又發動了第二次攻擊，在她的手臂上咬了三下，結果她們的平安夜是在醫院接受破傷風注射度過的。不僅如此，一位養老院工作人員和她的女兒在平安夜交換禮物時被松鼠襲擊，也留下了流血的傷口。

在當地居民65歲的雷諾茲（Corrine Reynolds）挺身而出設置人道捕鼠陷阱後，這隻被當地人暱稱為「條紋」的松鼠終被捕獲，並交給當地的動物保護組織RSPCA（皇家防止虐待動物協會）處理。雷諾茲表示「恐怕牠不是一隻友善的松鼠，牠是個流氓，我開始懷疑牠的腦子裡是否有像腫瘤一樣的東西」。

RSPCA回應表示，經調查攻擊人的松鼠不是紅松鼠而是灰松鼠，由於灰松鼠攻擊性太強無法野放只能人道撲殺，為了讓灰松鼠不再傷人只好這麼做。據野生動物信託基金（the Wildlife Life Trust）估計，灰松鼠於1876年首次從北美引入英國後，現今英國有250萬隻灰松鼠。

英國威爾斯小鎮中一隻人見人愛的松鼠，突然變成嗜血的咬人魔，見人就咬。圖擷自「每日郵報」
英國威爾斯小鎮中一隻人見人愛的松鼠，突然變成嗜血的咬人魔，見人就咬。圖擷自「每日郵報」

英國威爾斯小鎮中一隻人見人愛的松鼠，突然變成嗜血的咬人魔，見人就咬。圖擷自「每日郵報」
英國威爾斯小鎮中一隻人見人愛的松鼠，突然變成嗜血的咬人魔，見人就咬。圖擷自「每日郵報」

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