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前「乾爹」月付55000只須互傳簡訊 女嘆：再也找無這種好客戶

聯合新聞網 / 綜合報導
杭特只須傳簡訊，「乾爹」就月付55000元給她。圖／取自tiktok
杭特只須傳簡訊，「乾爹」就月付55000元給她。圖／取自tiktok

美國女性杭特（Bailey Hunter）在社群平台透露，自己曾認過一個「乾爹」。對方除了每個月會給她2000美元（約合新台幣55000元）、還會讓她刷他的信用卡，但杭特除了跟對方互傳簡訊，其餘什麼都不用做，甚至不須傳照片給對方。

杭特21歲時在餐廳打工時認識乾爹，當時乾爹消費40美元（約合新台幣1100元），卻大方留下100美元（約合新台幣2700元）小費並附上名片。杭特傳訊表達感激，對方表示這是杭特應得的，還問她班表時間。幾次交談後兩人變成朋友。

起先杭特只是像跟朋友交談一樣隨性傳訊給對方，也會跟對方吐苦水。有次她提到家裡洗碗機和洗衣機壞了，她得加班賺錢買新電器，想不到對方立刻寄錢給她。此後3年間，對方開始送錢給她。

期間乾爹常在杭特工作時來探班，兩人相處融洽。兩人第一次約會時，乾爹帶杭特去購物，她買了胸罩、香水和名牌包，杭特表示：「這是我第一次知道被包養的意義，我從來沒遇過這種事，我所在的印第安納州並不常見這種狀況。」乾爹還會送杭特演唱會VIP門票。

後來杭特搬家時，將乾爹「轉讓」給她的朋友，並開始尋覓下一個乾爹，但她很快發現原本的乾爹非常「稀有」，因為多數乾爹要的「不只是互傳訊息」。

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