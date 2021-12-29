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豪宅住戶怨年繳610萬元維持空中泳池水溫太貴 網酸：自找的

聯合新聞網 / 綜合報導
豪宅住戶年繳610萬元維持空中泳池溫度。法新社
豪宅住戶年繳610萬元維持空中泳池溫度。法新社

倫敦一處豪宅今年5月建造了橫跨2棟大樓的空中透明泳池引起轟動，但近期住戶抱怨，每年繳164250英鎊（約合新台幣610萬元）維持水溫30°C的費用太高了。

游泳池目前保溫的蓋子壞了，使得住戶無法在寒冷的天候下游泳。一對住戶夫妻表示：「蓋子壞了，我們卻還要付錢來加熱水池，實在讓人很生氣。就算蓋子沒壞，日付450英鎊（約合新台幣16000元）使用泳池CP值也太低。」

另一位房客也說：「外頭氣溫下降，但泳池蓋子壞掉，根本無法在裡面游泳，我們現在只是在付錢加熱泳池。」

許多網友對豪宅住戶怨言不以為然，紛紛表示：「有錢人喊窮太假仙」、「我不理解、也不在乎這些有錢人怎麼想」、「他們當初就是因為有這泳池選擇住在那裡，現在卻嫌冬天太冷不能游泳？在交屋簽約前，就該想到每年都會有冬天。不要到現在才在抱怨，我一點都不同情。」

房客 倫敦

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