聽新聞
test
0:00 / 0:00
不滿老翁「脫口罩吃飛機餐」她動手打人狂吐口水罵
隨著新冠變種病毒再度席捲世界各國，不少國家仍要求民眾在外必須戴好口罩，然而日前在美國達美航空的一架班機上，居然有女乘客因為同班機上的一名老翁「吃飛機餐時沒戴口罩」，憤怒地起身咒罵對方，更直接動手打人、吐口水。
據《ATL Uncensored Atlanta News》報導指出，該事件發生在一架從佛州坦帕市飛往喬治亞州亞特蘭大市的班機上，女乘客康沃爾（Patricia Cornwall）自己把口罩戴在下巴上，且正瘋狂地向一名正在用餐的80歲老翁大吼「給我戴上他X的口罩」，而這名老翁也不甘示弱的回嗆，沒想到這名女乘客竟然直接賞對方一巴掌。
隨後，機組人員試圖安撫女乘客並將她拉離現場，沒想到她不但不願意離開，還直接對著老翁吐口水表示「你先把口罩戴上，我再戴上我的」。該女乘客隨後也被機組人員制伏，直到航班於當日晚間降落在亞特蘭大機場後，移交FBI拘留調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言