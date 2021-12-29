不滿老翁「脫口罩吃飛機餐」她動手打人狂吐口水罵

不少電影裡常常會看到海中漂來的瓶中信，或是神秘箱子的劇情出現，然而在現實生活中，有位日本人在海邊發現一個用封箱膠帶密封起來的紙箱，在好奇心的驅使下，他便打開了紙箱確認內容物，這才發現自己居然撿到了一箱「人的屍體」。

2021-12-29 10:29