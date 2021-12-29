耶誕節最驚嚇禮物？女逛慈善商店竟看到「二手」情趣用品

英國30歲女性哈迪（Ellie Hardie）日前逛慈善商店時，竟發現架上陳列二手情趣按摩棒，她將照片分享到社群平台，表示：「為什麼會出現這件商品啊？戳中我的笑穴。」

哈迪說當時她趕在聖誕節前上街大採買，經過慈善商店，櫥窗裡這個按摩棒頓時吸引她的目光。哈迪直呼：「不敢相信這商品會放到櫥窗！我進店一看上頭貼著『用過了』的貼紙就爆笑出來。」

哈迪認為整件事都很詭異：「哪個正常人會捐出自己用過的情趣用品？商店為什麼決定出售這件商品？哪個正常人會買這個東西？」

許多網友也感到吃驚，紛紛指出：「決定販售的人應該以為這只是普通按摩棒吧？如果明知是情趣按摩棒還賣，那真的是奇葩」、「有人竟然捐用過的性愛玩具給慈善機構，實在太令人驚訝了，而慈善商店竟然還上架，太噁心了」。但也有網友說，用煮沸的水、漂白劑跟抗菌噴霧擦拭按摩棒，應該就能安心使用了。

慈善商店發言人則稱這是店員開的小玩笑，不是真的要賣給顧客的商品：「我們商店的標價都是印刷標價，這種手寫的標價絕對不是我們會出售的商品。」