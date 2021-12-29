海上漂來密封紙箱上「黏線香」 日男打開後驚：需要報警
不少電影裡常常會看到海中漂來的瓶中信，或是神秘箱子的劇情出現，然而在現實生活中，有位日本人在海邊發現一個用封箱膠帶密封起來的紙箱，在好奇心的驅使下，他便打開了紙箱確認內容物，這才發現自己居然撿到了一箱「人的屍體」。
這名日本網友「わいあーる」在自身社群上分享，因為平常就以釣魚為興趣，便在某天於海邊釣魚的時候發現了一個被密封的紙箱，箱子上甚至還黏著被燒過的線香。
海に来たら流れ着いてたんやが pic.twitter.com/pLgOydEc3H— わいあーる (@huono_ihminen) December 4, 2021
在好奇心的驅使下，他便將這個可疑的箱子打開確認內容物，才發現裡面裝著可疑的白色物體，更直言這是「變成需要報警的案件了」。原PO也將整個過程跟照片陸續分享到推特上，引起不少網友關注紙箱的內容物，「是藥物嗎」、「水葬嗎」、「到底是什麼」、「想看裡面」、「是人被分屍了嗎」。
然而，在網友的不斷提問下，原PO也在調查結束後表示，這個紙箱中裝的「人的屍體」，讓不少網友們十分傻眼。「自己的人生實在太過刺激了」原PO更在內文最後表示，事後自己也在警方到場鑑識後做了筆錄，沒想到卻遇到了社會案件，自己也覺得十分荒唐。
現場検証＆事情聴取なうです pic.twitter.com/9j7muf8UJr— わいあーる (@huono_ihminen) December 4, 2021
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