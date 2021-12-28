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105KG胖妹求愛被拒！異性好友一句話 激瘦53KG意外脫單

香港01 / 撰文： 周悠
香月愛子瘦身前後外表相差很大。圖／取自《仰天ニュース》
香月愛子瘦身前後外表相差很大。圖／取自《仰天ニュース》

不少A0女生（母胎單身）尋尋覓覓為找真愛。日本節目《仰天ニュース》今次的減肥勵志故事講述一個因24小時都食的105KG肥妹，為了解心儀對象的喜好，找了異性死黨幫手收風，怎料告白後被拒，正打算向死黨算帳時，對方竟然說出一句改變她一生的說話......而她也因此發奮用3招減肥，最終變身美人，更成功出POOL！

香月愛子小時候還是正常體重，眼大大樣子相當可愛，但因為超愛吃以致青春期體直線上升，高中時已突破100KG！由於她實在太胖，經常被同學們取笑之餘，平日生活也造成許多不便，甚至患了睡眠窒息症！

愛子生於2002年日本埼玉川口市，自小已經是小美人。圖／取自《仰天ニュース》
愛子生於2002年日本埼玉川口市，自小已經是小美人。圖／取自《仰天ニュース》

但少女情懷不分肥瘦，只要男生對她好一點她便會愛上對方。有次她向曾經關心過她的男同學示愛，不過被對方婉拒，大受打擊下向為她收風的朋友算帳，不料朋友竟爆出一句「其實我覺得你瘦起來也會很可愛」令她決定發奮減肥的說話，最終她用激烈3招由105KG減到52KG，變成女版姜濤，更得一段良緣！

現在更愉快甜蜜地跟死黨變成一對呢！圖／取自《仰天ニュース》
現在更愉快甜蜜地跟死黨變成一對呢！圖／取自《仰天ニュース》

用極端3招減肥後的愛子，除了樣子變靚外，早前的睡眠窒息症也治癒了，現在開開心心跟那異性好友拍拖，祝福他們可以早日開花結果呢！

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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