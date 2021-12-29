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房屋擴建動到別人家祖墳 鄰居怒斥：太不尊重死者了！

聯合新聞網 / 綜合報導
男房屋擴建蓋到別人家祖墳。圖／取自dailymail
男房屋擴建蓋到別人家祖墳。圖／取自dailymail

英國73歲男性萊恩（Charles Ryan）日前擴建住宅，除了在一旁緊鄰的墓地周邊建了3.3公尺長的石牆，還將後牆延伸進幾塊墓碑旁的間隙，憤怒的鄰居向市議會投訴後，萊恩將花費10萬英鎊（約合新台幣371萬元）拆除擴建部分。

市議會命令萊恩在明年夏天之前拆除他的車庫擴建部分，並重建墓地牆。其中一位鄰居尼克森（John Nicholson）報警稱萊恩在施工期間破壞了他祖父母的墳墓，警方目前正調查相關損失。

尼克森表示：「萊恩破壞的墳墓是我祖父母安息之地，他們的墓碑現在正面朝下埋入地。很難相信有人會拆除墓地牆壁並褻瀆墳墓，如此不尊重死者。」

另一位不願具名的鄰居也控訴萊恩「完全無視規則，不尊重其他人。他讓很多人不開心。慶幸法院給我們一個公道。」

萊恩極力否認破壞墳墓，堅稱他拆除的牆面早已部分毀壞：「所有牆都是我35年前蓋的，擴建部分只有幾公尺寬。我跟妻子都70多歲了，出於健康和安全因素，擴建計畫獲准。」

萊恩說擴建工程已進行2年，至今因為該區域的樹砍掉，才將議題浮上檯面：「所有墓碑都已倒塌至少20年，樹砍掉後，人們才看到墓碑。」

萊恩強調自己在當地住了40年，重建牆面花了很多時間。他對鄰居反彈不會生氣，只是感到失望，因為有些提出索賠的人根本就不是住附近的居民。

墓碑 英國

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