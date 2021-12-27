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曾獲金氏世界記錄！最長禮賓車有游泳池、高爾夫球場、停機坪

聯合新聞網 / 綜合報導
世界最長禮賓車「美國夢」可載70位乘客，全長約30.5公尺，配有26個輪胎。 圖擷自Twitter@the_real_hard
世界最長禮賓車「美國夢」可載70位乘客，全長約30.5公尺，配有26個輪胎。 圖擷自Twitter@the_real_hard

加長型禮賓車的內部設計豪華，比一般轎車擁有更多元的設施。美國曾經擁有一輛「世界最長」的禮賓車，不僅有游泳池、高爾夫球場，還有直升機機坪！

綜合美媒報導，1986年在加州出產、獲金氏世界記錄認證最長汽車的禮賓車「美國夢」（The American Dream），由設計師歐伯閣（Jay Ohrberg）以凱迪拉克豪華敞篷房車（Cadillac Eldorado）為基礎設計，全長約30.5公尺，配有26個輪胎，前後皆配有一對V8引擎，可載70位乘客。

「美國夢」有數個房間、冰箱、按摩浴缸、露天游泳池、迷你高爾夫球場，車尾處還有停機坪供輕型直升機降落。 圖擷自Twitter@the_real_hard
「美國夢」有數個房間、冰箱、按摩浴缸、露天游泳池、迷你高爾夫球場，車尾處還有停機坪供輕型直升機降落。 圖擷自Twitter@the_real_hard

通常加長型禮賓車備有吧檯或冰箱，但「美國夢」車廂內還配置數個房間、冰箱、按摩浴缸等，甚至還有露天游泳池、迷你高爾夫球場，車尾處還有停機坪供輕型直升機降落。

但由於「美國夢」的維護費用昂貴、車身太長，也沒有合適的室內停車場停放，在2012年遭棄用後一度荒廢棄置戶外。經日久失修、日曬雨淋，「美國夢」最終斷成兩截。不過，位於紐約的Autoseum汽車博物館將會為「美國夢」進行維修及修復程序，未來有機會再次現身於世人面前。

美國 直升機 車廂 紐約 停車場 博物館

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