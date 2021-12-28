不肯供出500枚金幣寶藏下落 科學家被判入獄日繳萬元罰金
美國科學家湯普森（Tommy Thompson）因拒絕透露古代沉船中500枚遺失金幣的下落，而被判6年刑期，湯普森將在下個月聽證會提出抗辯。
外媒報導，此事件起因為湯普森製造一款名為Nemo水中機器人，希望能潛入海底搜尋1857年沈船上的黃金。他在1980年代吸引了多達161人及公司投資1270萬美元（約合新台幣3億5000萬元）贊助他的計畫。
湯普森後續拿錢成立了一家名為Recovery Limited的海洋探險公司，尋找遺失在海裡的寶藏。而他很快發現1857年沉沒、位在海底2.4公里深船上的黃金。
湯普森找到的黃金市價共計約3億美元（約合新台幣83億元），他在2000年將大部分黃金以大約5000萬美元（約合新台幣13億元）的價格售出。 但161名贊助者卻沒獲得任何收益，其中2人為此起訴湯普森。
湯普森和助手安特凱爾（Alison Antekeier）於2012年踏上逃亡路，當局在湯普森未能出席聽證會後發出了逮捕令。但直到2015年才逮捕湯普森和安特凱爾，當時2人以假名登記入住希爾頓飯店。湯普森因未能出席2012年聽證會而認罪，被判2年監禁，並被勒令支付25萬美元（約合新台幣692萬元）罰款。
湯普森目前已服滿2年刑期，但因為他拒絕告訴官員剩餘500枚金幣的下落，仍被關押在監獄裡，每天還要繳納1000美元（約合新台幣27000元）的罰款。湯普森堅稱，剩餘寶藏都贈與貝里斯某機構。
2022年1月7日將舉行湯普森下一場聽證會。
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