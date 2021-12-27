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男「鼻長如陰莖」觸及嘴唇超自卑 手術後大樂：像贏了奧運金牌

香港01 / 文．卓柏安
艾斯察達（Conrado Estrada）受酒糟鼻影響多年，其鼻子形狀與陰莖相似，更觸及嘴唇，令他感到尷尬又自卑。 圖擷自drthomasromo
艾斯察達（Conrado Estrada）受酒糟鼻影響多年，其鼻子形狀與陰莖相似，更觸及嘴唇，令他感到尷尬又自卑。 圖擷自drthomasromo

臉上長着陰莖？美國男子艾斯察達（Conrado Estrada）因為鼻子變長觸及嘴唇，形狀與陰莖十分相似而影響社交及健康。由於他的外貌很容易就會引起路人注視，所以開始變得自卑，最後只能長期戴上口罩避免尷尬，但鼻子情況已實際上影響到進食及呼吸。後來他在工作期間遇上整形外科醫生羅莫（Dr. Thomas Romo III），發現他其實患上嚴重的酒糟鼻，最後替他施術解決皮膚問題並回復正常外貌，成功重拾自信。

艾斯察達（Conrado Estrada）受酒糟鼻影響多年，其鼻子形狀與陰莖相似，更觸及嘴唇，令他感到尷尬又自卑。 圖擷自drthomasromo
艾斯察達（Conrado Estrada）受酒糟鼻影響多年，其鼻子形狀與陰莖相似，更觸及嘴唇，令他感到尷尬又自卑。 圖擷自drthomasromo

艾斯察達現年57歲，是油漆工及建築工人，居於紐約，他受酒糟鼻影響多年，使看了醫生及皮膚專家達6年，仍然沒有人能改善其鼻子的問題。由於他的鼻子太長，外出時不時都會被旁人注視，甚至會有小朋友問媽媽他的鼻發生了什麼事，最後只能戴口罩避開別人的目光。除了外貌問題，嚴重酒糟鼻其實也已經影響日常生活及健康，因為鼻子已經長到可以碰到嘴唇，結果吃飯時鼻子永遠會先碰到食物。另外，嚴重酒糟鼻亦引致呼吸困難、打鼻鼾及說話上的障礙。

約5個月前，艾斯察達與其他工人一起到羅莫醫生的家中負責油漆工作，其間羅莫發現艾斯察達有嚴重酒糟鼻，於是上前自我介紹，並指可以幫到他解決問題。羅莫在數天內就簽名同意動刀，並進入手術室做手術。羅莫為他切除鼻子多餘的部分後，就幫他重整鼻子及貼上無菌繃帶，外貌不但立即變得與正常人一樣，很快已經重回工作崗位。

報道提到，羅莫說自己可能已經有20年沒有見過酒糟鼻，艾斯察達在生活及人際關係上都受到影響，繼而影響自信，不過他在手術後情緒立即變好，「開心得像是贏了奧運金牌一樣」。羅莫表示，自信可以令人有更高生產力，「我做的事在幫助社區，我希望社區可以變得更好」。艾斯察達亦十分感謝羅莫，「我相信他是上帝派來照顧我的天使，這是我遇到他的原因」。

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文章授權轉載自《香港01》

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