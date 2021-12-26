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聖誕節各國獨特慶祝方式 菲律賓狂歡4個月、瑞典人要看唐老鴨

香港01 / 文．房伊媚
菲律賓人稱9至12月為Ber months（Ber月），這4個月的英文名稱都是以Ber作結尾（September，October，November，December）。 圖／ingimage
菲律賓人稱9至12月為Ber months（Ber月），這4個月的英文名稱都是以Ber作結尾（September，October，November，December）。 圖／ingimage

很多國家的民眾都非常重視聖誕節，會提早為慶祝活動做好準備，但菲律賓人更加誇張，他們的籌備工作最多，皆因他們的聖誕節長逾4個月，全球最長，每年都會在9月1日開始慶祝聖誕，直到翌年1月首週才結束。奧地利瑞典的慶祝方式也令人大開眼界，例如在瑞典，半數人口都會在聖誕看唐老鴨卡通片。

菲律賓人稱9至12月為Ber months（Ber月），因為他們會在這4個月內盡情為聖誕節狂歡，這4個月的英文名稱都是以Ber作結尾（September，October，November，December）。

菲律賓9月起慶祝

自9月1日起，菲律賓的電台、電視台就會開始播聖誕歌，全民一起倒數、準備迎接聖誕節。街上開始出現聖誕樹和其他裝飾品，民眾也會親手製作名為Parol的聖誕燈籠。商店提早推出購物優惠，一些消費者也在9月就開始採購聖誕禮物和慶祝時需要用的物品。小朋友逐家逐戶拜訪，他們為鄰居唱聖誕歌後，鄰居要給他們一些硬幣。基督徒就更忙碌，他們自12月16日起會連續9天參加黎明彌撒。

菲律賓的超長聖誕節對當地人來說很重要，因為當地很多人在海外工作，他們會在聖誕節假期時回鄉與家人團聚、為親友送上禮物。惟在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，多國收緊入境措施，令不少菲律賓人無法回國。

為何要慶祝4個月 ?

其他國家的人或者不明白為何菲律賓人要連續4個月慶祝聖誕。社會學家、天主教傳教修會聖言會（Society of the Divine Word，暫譯）的前修士Clifford Sorita說，菲律賓人9月就開始慶祝聖誕的傳統是自然形成，當地人未能就此提出任何精確的時間表。

菲律賓聖誕節：圖為12月16日，民眾在菲律賓拉斯皮尼亞斯的天主教教堂參加黎明彌撒。 圖／美聯社
菲律賓聖誕節：圖為12月16日，民眾在菲律賓拉斯皮尼亞斯的天主教教堂參加黎明彌撒。 圖／美聯社

菲律賓人重視聖誕節，其中一大原因與宗教有關。菲律賓是全球第三大天主教國家，印度媒體The Bharat Express News於12月21日引述美國史丹福大學醫學院的數據稱，92%菲律賓人是基督徒，當中有逾80%菲律賓居民自稱是羅馬天主教徒。當地社會氣象站（Social Weather Stations）2020年調查顯示，約88%菲律賓人表示他們非常或中等地對宗教虔誠。這種虔誠態度令他們願意付出更多時間來紀念耶穌基督的降生。

迪士尼卡通人物唐老鴨的聖誕影片。 圖擷自YouTube
迪士尼卡通人物唐老鴨的聖誕影片。 圖擷自YouTube

瑞典：看唐老鴨卡通

瑞典家庭每年12月24日也會準時在下午3時開電視，收看迪士尼卡通人物唐老鴨的聖誕影片。他們收看的聖誕卡通片在1958年12月首播，名為《從我們所有人到你們所有人》（From All of Us to All of You，暫譯）。但瑞典人叫這卡通片做《唐老鴨和朋友祝你聖誕快樂》（Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul，暫譯）。

這個傳統由1960年代開始，當時瑞典剛引入電視，當地人只能收看兩個電視頻道。其中一個頻道在聖誕期間播放迪士尼卡通片，令瑞典人漸漸習慣在這節日收看唐老鴨的節目。

瑞典「本地」新聞網站2020年12月28日稱，瑞典2020年12月24日有逾450萬人、即相等於全國約一半人口收看《唐老鴨和朋友祝你聖誕快樂》。它的2020年版本因此成為全國有紀錄以來收視率最高的電視節目。

奧地利聖誕節，奧地利市鎮海明有人戴上基督教聖徒聖尼古拉斯隨從Krampus的面具，在街上嚇人。 示意圖／ingimage
奧地利聖誕節，奧地利市鎮海明有人戴上基督教聖徒聖尼古拉斯隨從Krampus的面具，在街上嚇人。 示意圖／ingimage

奧地利人嚇小朋友

奧地利的聖誕節對小朋友來說，或許有些恐怖。根據當地傳說，基督教聖徒聖尼古拉斯（St Nicholas）有一個名叫Krampus的隨從，Krampus會在聖誕節期間於街上出現，他負責尋找和懲罰頑皮的小孩。

Krampus的外型可怕，頭上有兩隻角，而且面目猙獰，就像魔鬼一樣令人不敢靠近。奧地利人會在12月戴上Krampus面具到處嚇小朋友，也會以惡作劇作弄成年人。首都維也納（Vienna）聖誕節會舉辦Krampus遊行。

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文章授權轉載自《香港01》

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