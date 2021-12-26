怪風吹襲！男子慘被風箏扯上12米半空 懸掛60秒驚嚇畫面曝光
天氣涼爽又是郊遊的好季節，放風箏就是其中一個最佳活動。不過斯里蘭卡近日發生一宗罕見意外，一名男子跟朋友到户外放風箏期間，突然遇上怪風，他整個人連同風箏被扯上12米高空中，朋友們試圖把他拉回地面，但還是束手無策，驚慄畫面在網絡上瘋傳。
事主馬路哈蘭（Nadarasa Manoharan）與7名朋友日前到賈夫納市（Jaffna）的佩德羅角（Point Pedro）放巨型風箏。突然一陣強風刮起，只有馬路哈蘭還抓緊風箏線，其後腳開始不能觸地，並扯起到離地9至12米的高空中。
其餘朋友見狀即努力將他拉回地面，但不成功，事主懸掛在半空中逾1分鐘後，終自行放手並墮落地面，幸好只是受到輕傷，並立即送院治理。
事主接受訪問時表示，在半空期間一眼也不敢望向地面，直至他感到手發麻抓不住才會放手。
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文章授權轉載自《香港01》
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