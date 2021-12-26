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身材太好被新娘取消「伴娘資格」 她傻眼：禮服是妳選的！

聯合新聞網 / 綜合報導
德國女模艾蕾娜耶爾迪茲（Alena Yildiz）因為試穿伴娘服太好看，被新娘要求「別來婚禮」。圖擷自alenayildiz IG
德國女模艾蕾娜耶爾迪茲（Alena Yildiz）因為試穿伴娘服太好看，被新娘要求「別來婚禮」。圖擷自alenayildiz IG

德國女模艾蕾娜耶爾迪茲（Alena Yildiz）有著姣好身材與亮麗外型，上週她在IG發一系列照片，透露「原本要穿這套禮服去當閨蜜的伴娘，把試穿影片發給新娘後，對方要她不要來婚禮」，兩人為此大吵一架。

德國女模艾蕾娜耶爾迪茲（Alena Yildiz）因為試穿伴娘服太好看，被新娘要求「別來婚禮」。圖擷自alenayildiz IG
德國女模艾蕾娜耶爾迪茲（Alena Yildiz）因為試穿伴娘服太好看，被新娘要求「別來婚禮」。圖擷自alenayildiz IG

艾蕾娜日前在TikTok透露，「原本月初要去閨蜜的婚禮當伴娘，當我收到這套禮服時，把試穿影片拍給閨蜜看，後來她要我別去，因為覺得我穿這件由『她親自挑選』的禮服，實在太好看，怕會搶風頭」，而且對方還氣到直接打電話，告訴她「這樣穿會太醒目，讓身為新娘的我有不安全感，妳別來我的婚禮」。

艾蕾娜表示，這件禮服是新娘挑的，而且她還要自己付1200歐元（約等於新台幣3.7萬元）買下，其他5位伴娘的禮服也都是類似款式，但只有她被新娘發脾氣，艾蕾娜指出「我們已經討論她的婚禮好幾年，本來很替她開心，因為她終於找到對的人，但很遺憾無法參加她的婚禮」。

艾蕾娜這則禮服的影片已經累積1000萬人次觀看，還被《紐約郵報》報導出來，新娘氣到不行，又再度打給她吵架，雖然不知道兩人有沒有和好，但艾蕾娜建議全體女性「另一位女性的美麗，不會讓妳的美麗褪色」。

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