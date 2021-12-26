突發！鬼靈精「企圖偷聖誕節」被捕 美警年度惡搞押上庭送監獄

突發！鬼靈精企圖偷走小朋友的聖誕節被捕！經典聖誕動畫《鬼靈精》（The Grinch）不少人都看過，每年美國各地警察都公布拘捕鬼靈精的消息，日前德州布朗斯維爾市（Brownsville）警方做得相當認真，除了拍攝拘捕過程，還交代了審理及入獄的經過，他被控以「企圖偷走聖誕節」罪，判罰100萬枝棒棒糖，要留在監獄直至還清，令網民爆笑問德州何時有這條法律。一年一度鬼靈精被捕，網民都向皮套下的工作人員說聲「辛苦了」！

經典聖誕動畫《鬼靈精》（The Grinch）改編自1957年出版的童書《How the Grinch Stole Christmas!》，講述格林傑（Grinch，又稱鬼靈精）一心想破壞小鎮的聖誕慶祝活動，但最後被善良村民感化的故事。故事更曾拍成真人版電影，笑匠占基利都扮過。

占基利都扮過鬼靈精，雖然因化了妝未必認得出來。 《鬼靈精》劇照

拘捕鬼靈精是美國警察的節慶活動，日前布朗斯維爾警方做得相當認真，格林傑（Grinch，又稱鬼靈精）日前於德州「偷走聖誕節」失敗後被捕。警方表示，他們於周三（22日）早上接到市民舉報，稱在布朗斯維爾體育公園發現了鬼靈精蹤影，形跡可疑。

警方發現鬼靈精藏有一些玩具。 圖擷自 「Brownsville PD」

警員到場後，發現鬼靈精「有詭異」走到足球場方向，即上前戴上「手銬」將他拘捕，行動中在他身上發現幾件玩具，懷疑是盜竊得來。鬼靈精被送到布朗斯維爾市監獄，案件由聖誕節執法法官審理，他被控以「企圖偷走聖誕節」罪，要處罰交出100萬枝棒棒糖，他必須繼續還柙，直至還清所有棒棒糖。

鬼靈精要清還棒棒糖前要一直還柙。 圖擷自 「Brownsville PD」

布朗斯維爾警方事後在fb「報捷」，稱已順利為民眾保護好聖誕節，並感謝市民快速舉報，並祝市民聖誕快樂。除了拘捕過程有片，警方還上傳了審案及將鬼靈精關監獄的畫面。

認真製作令網民笑翻，「孩子很喜歡看他被捕」。不過有網民「認真討論」，質疑警方未有像電影般向鬼靈精提供協助，「我們的司法系統將他關進監獄，他會進一步身心受創，導致他陷入永遠的犯罪生活」，更擔心他出獄後無法搵工。另外又有人惡搞，稱「我在德州法律找這條罪」、「我在為他創建1個Gofundme戶口」。

奧蘭山警方日前亦拘捕了鬼靈精，他正從寄給聖誕老人的郵箱中偷走信件。 圖擷自 「Orland Hills Police Department」

較早前，伊利諾伊州庫克縣的小鎮奧蘭山（Orland Hills）也出現鬼靈精蹤影，同樣是試圖「偷走」小鎮居民的聖誕節。當地警方稱夜間巡邏隊拘捕了1名正在偷走信件的綠色男子，其後證實該男子是鬼靈精本尊，他涉嫌盜竊現被還柙。警方表示，他當時正從寄給聖誕老人的郵箱中偷走信件，現已確保所有郵件都成功投遞。

另外，新澤西州警方早前亦發現鬼靈精出沒，警員馬上前往拘捕，指他試圖偷走市民的「節日歡樂」。警方上傳的執法片段顯示，鬼靈精雙手擺身後被押上警車，更有小孩目擊逮捕過程，途中他試圖左右搖晃身體，展示掙脫的意圖，上警車時還向鏡頭揮手。

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文章授權轉載自《香港01》