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「強制連結」害母山羊喪命！60歲老翁逃過鞭刑 超慘下場曝光

香港01 / 記者李納德／報導
涉案老翁沙里哈山於本月24日被判囚6年，他最初否認控罪，被最終仍被定罪。圖／MalaysiaGazette TV截圖
涉案老翁沙里哈山於本月24日被判囚6年，他最初否認控罪，被最終仍被定罪。圖／MalaysiaGazette TV截圖

馬來西亞今年7月發生令人發毛的「人獸交」性侵案。當地1名獨居的60歲老翁，被發現偷偷走到鄰居的羊欄內，性侵1頭母山羊。鄰居事發時聽到母山羊發出奇怪叫聲，查看發現老翁下半身赤裸，從母山羊旁站起，見被人發現馬上逃走。鄰居懷疑山羊被性侵，上前檢查後發現山羊已死，獸醫檢屍確認牠死於肺衰竭。老翁被揭過去已3次犯下性罪行，本月24日被裁定「違反自然性行為」罪成，雖然因年邁避過刑（即鞭刑），但仍被判監6件，出獄後要受警方監視1年，並接受心理輔導。案件引起網友關注，痛批老翁為老不尊，「有姦無類，慘絕人寰」。

事件發生於今年7月，地點是馬來西亞雪蘭莪州鵝嘜縣的萬撓（Rawang），45歲女居民突然聽到房子後方的羊欄有山羊發出異常的噪音，前往查看發現1名男類居在羊欄內，即60歲被告沙里哈山（Shaari Hasan），當時他下身赤裸，從母山羊身邊站起來，疑剛性侵完母山羊。沙里哈山見到女鄰居後馬上逃走，女鄰居之後上前檢查母山羊，發現已經死亡，遂馬上報警。

警方隨後拘捕沙里哈山，他被控馬來西亞刑法第377條「違反自然性行為」，任何人與動物性交均屬違法，最高判囚20年，並處以鞭刑或罰款。11月時，沙里哈山上庭時本打算認罪，在法官宣讀控罪後，他即點頭認罪；但當檢方提出證物，包括母山羊照片、他被捕時檢獲的綠色上衣及棕色長褲時，他突然否認衣服屬於他，變相不認罪，並要求保釋，但法官及檢察官均不同意，而被告過去已犯下3次性罪行，當地傳媒指3次都是非禮罪。

本月24日再上庭時，法官要求確認山羊死因，檢方引述獸醫檢屍報告指，山羊死於肺衰竭。這次沙里哈山終於認罪，代表律師求情指被告已感到後悔，希望刑期執行由被捕日期7月28日起計算，又指展告是獨居長者，上了年紀希望不要處以鞭刑。

最終沙里哈山避過了鞭刑，但遭法官判違反自然性行為罪成，入獄6年，同意刑期由被捕日起生效，即始於2021年7月28日，惟出獄後要接受警方監視1年，並接受心理輔導。

沙里哈山性侵母山羊被發現，女鄰居發現後報警抓人。圖／The Star截圖
沙里哈山性侵母山羊被發現，女鄰居發現後報警抓人。圖／The Star截圖

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 性侵 鞭刑

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