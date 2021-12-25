從小當房東？3小孩靠零用錢買地蓋房 網友質疑「爸爸留一手」

6歲就能做業主，必須要有位好父親！澳洲墨爾本最近有3名小孩引起熱議，年紀輕輕已成功買地起屋，父親指孩子們是用零用錢來買房，物業總值67.1萬澳元（約新台幣1339萬元）。本身是物業投資者的父親希望孩子盡早買房，看準該地段在10年內能翻一倍，孩子將來可以賣房分錢，透露3人每人出了2000澳元（約新台幣3.9萬元），是她們做家務等賺來的零用錢。故事看起來勵志，但大批網友卻質疑3個孩子加起來6000澳元（約新台幣11萬元）根本不可能「上車」、「真的童話故事」，質疑實際只是父親買房給子女，甚至是父親利用子女來宣傳炒作自己的著作。

澳洲多間傳媒最近報導一則勵志故事，稱墨爾本1名6歲女童和兄弟姊妹用零用錢成功置產。由於房地產市場蓬勃，澳洲房價愈來愈貴，當地不少父母擔心子女將來無法買房置產。不過，墨爾本6歲女童魯比（Ruby McLellan）日前已聯同兄姊格斯（Gus）和露西（Lucy）成功買地起屋。

魯比接受當地傳媒訪問，說：「我準備買我的第一套房子。」3名孩子的父親麥克萊倫（Cam McLellan）是名房地產投資者，他說希望盡早幫孩子置產，透露3名孩子各自出了2000澳元，是他們存起來的零用錢。孩子們通過做家務和打包父親的著作來賺錢，麥克萊倫稱著作是介紹建立房地產投資組合的步驟，其實是寫給他的孩子們看，希望有一天能用得著。

3名孩子買的物業位於墨爾本東南部克萊德（Clyde），價錢為67.1萬澳元，麥克萊倫推測該物業的價錢能在10年內翻一倍。他考慮到該街區的地價近日已上升了7萬澳元（約新台幣139萬元），孩子們計劃在2032年出售物業並分錢。

事件引起熱議，網友質疑這根本不能稱作小朋友買房，「一個67萬澳元的房子只要6000澳元押金？」、「銀行永遠不會允許這樣做」、「6000澳元如何變成60萬澳元的，他們改變了計數的方法嗎？」。有人笑稱，如果3個孩子真的靠自己買到房，「我相信監管機構也會對此感興趣，如果授予的貸款完全基於孩子們的信貸能力」、「要通過信貸評級，必須要年滿18歲才能在澳洲置產」。

許多人直指實際上其實是父母幫他們支付所有費用，「所以是爸爸給他買房了」，「他用這件事來宣傳自己的著作」，甚至質疑只是爸爸借他們過橋買房投資，或利用子女逃稅，「我年薪10萬澳元（約新台幣199萬元），都無法用30萬澳元（約新台幣598萬元）的存款來買房投資，但3個小孩的負擔能力比我高，「爸爸出了多少錢，因為6000元無法支付押金」。

麥克萊倫是當地1家房地產公司的董事及聯合創辦人，是有名的物業投資者，過去受訪稱自己36歲就退休，因為他找到1種不必工作就能每年賺25萬澳元（約新台幣498萬元）的方法。麥克萊倫出生於農場家庭，20歲開始就作物業投資，現在光是出租物業每年除開稅收的收入達25萬澳元，現時擁有逾100個物業。

澳洲房價飆升，令許多父母擔心孩子長大後無法置產。澳洲聯邦銀行調查發現，現時有四分一的澳洲人都考慮和父母、兄弟姊妹及朋友合資置產。墨爾本的房價過去1年升了19.5％，澳洲房地產委員會表示，低利率的確拉高了房價，但供應不足、稅收及低效規劃等問題會抵消地產市場的過熱情況。

澳洲6歲女歲聯同兄弟娣妹夾零用錢置業，一起做年輕業主。圖／取自7News新聞圖片

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文章授權轉載自《香港01》