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三秒膠總是塞住？ 廠商解說用法：很多人都做錯！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本黏著劑廠商「施敏打硬（セメダイン）」日前在推特解說「黏著劑」的正確用法。圖擷自「施敏打硬（セメダイン）」推特
日本黏著劑廠商「施敏打硬（セメダイン）」日前在推特解說「黏著劑」的正確用法。圖擷自「施敏打硬（セメダイン）」推特

許多人家中都會準備三秒膠、剪刀、膠帶等文具，以備不時之需。但是三秒膠、瞬間膠這種黏著劑，經常使用一兩次後，瓶口就會被堵塞住，讓人十分苦惱。最近一間日本黏著劑廠商，分享了「正確使用方式」，讓不少網友驚呼「原來我們一直使用錯誤」。

日本黏著劑廠商「施敏打硬（セメダイン）」先前在推特指出，很多人常常在用三秒膠時，會擠出許多黏著劑在要黏貼的東西上，然後「來回用瓶嘴塗抹」，這不僅無法黏好物品，還會讓三秒膠的平口堵塞，甚至讓整罐膠水內部硬化，使用一兩次就擠不出來。

施敏打硬教顧客正確使用黏著劑的方法，如果要黏合物品，可以讓瓶嘴跟黏貼物品保持距離，讓膠體「自然滴落」在物品上，這時黏著劑會散開，反而不會讓瓶嘴被黏住，絕對不要用瓶嘴反覆塗抹物體。

日本黏著劑廠商「施敏打硬（セメダイン）」日前在推特解說「黏著劑」的正確用法。圖擷自「施敏打硬（セメダイン）」推特
日本黏著劑廠商「施敏打硬（セメダイン）」日前在推特解說「黏著劑」的正確用法。圖擷自「施敏打硬（セメダイン）」推特

廠商以「硬幣」為例子，許多人為了黏緊，會在硬幣周圍黏上一圈，但其實只要少量，然後在四邊各滴一滴，就不會讓整罐黏著劑擠不出來了。網友看完後，驚呼「難怪我第二次使用時，蓋子一直打不開，連膠體也擠不出來」、「原來是要這樣用！我以前都會用剪刀把瓶嘴剪掉」。

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