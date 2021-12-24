年邁父重病昏迷連醫生都無解 聽到BTS團員單曲竟出現意識

韓國男子團體「防彈少年團（BTS）」紅遍全球，在世界各地都有眾多粉絲。不管是他們團體演出的歌，還是個別團員的單曲，都享有相當高的知名度。最近外國媒體，還透露了一個因為他們的歌，而引發的溫馨故事。

根據韓國媒體「Sports Seoul日本版」報導，韓國綜藝節目「Free19」最近以「聖誕節的奇蹟」為名，介紹了一則關於BTS團員JIMIN（朴智旻）的神奇故事。有一位名為金斯利（Kingsley）的加拿大人，日前父親因為腦中風的關係，處在昏迷狀態。醫師雖然表示，至少在進食時要恢復意識，否則就有危險，但找了很多方法都沒辦法達成。

一天，金斯利在偶然下播了JIMIN演唱的單曲「LIE」，結果父親竟然出現了意識。往後，金斯利或家人每天陪父親吃飯時，都會播放「LIE」，陪伴恢復意識的父親用餐。三個月後，父親壽終正寢，在葬禮上也播放了這首歌。

韓國綜藝節目披露加拿大病患因JIMIN的歌恢復意識。圖擷取自 Sports Seoul日本版

身為加拿大人的金斯利及他父親，其實完全不懂歌詞在唱什麼。但是為了表示感謝，金斯利捐了便當給JIMIN故鄉釜山的老人機構，後來還透過向聯合國兒童基金會捐贈的時候，留下了「We love you JIMIN」的感謝語句。

「LIE」這首歌收錄在BTS於2016年發行的專輯「WINGS」之中，是JIMIN首次挑戰創作詞曲的作品，即使發表數年之後，仍曾在2020年攻佔美國Billboard榜，是一首非常膾炙人口的歌。