分手禮？癡情男太窮被甩了 用「前女友生日」買彩券竟中6百萬

太窮被分手！泰國一名癡情男子被前女友嫌棄「窮酸」後被甩了，1個多月後的某天，他心血來潮到公司附近的彩券行想試試手氣，癡情的他選了「前女友生日」的尾數買了2張彩券，沒想到竟意外中了百萬大獎。

據泰媒《amarin 34hd》報導，泰國巴真武里甲府民武里縣一名40歲男子甘廊日前心血來潮買了2張彩券，但他並沒有特別想選的號碼，於是想起1個多月前他被前女友嫌棄太窮而被分手，於是決定用「前女友的出生年月日」，以「25、35」買入彩券試試手氣。

他花費200泰銖（約台幣165元）購買彩券，事後他和同事閒聊時才發現當期彩券開出的中獎號碼與自己買的尾數相同，他拿出彩券才赫然發現中了頭獎600萬泰銖（約台幣496萬元）；甘廊也依照泰國人習慣，中獎後到警署報案作紀錄。

對於這筆百萬獎金該怎麼使用？甘廊透露，他將先償還150萬泰銖（約台幣124萬元）房貸，部分捐贈出來做公益，其餘則會存下來，並持續工作努力賺錢。