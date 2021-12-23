敗壞警界風氣？菜鳥女警「瘋狂摩擦」影片流出 男長官丟飯碗

被派對氛圍沖昏頭，小心連飯碗都不保！紐約市警察局（NYPD）近日爆發醜聞，一名菜鳥女警在聖誕派對上「槓上」男長官，不僅坐在他腿上瘋狂扭動身體，還不斷用屁股摩蹭挑逗，現場氣氛相當火熱，男長官更不斷露出歡喜的表情。然而，代價來的如此之快，影片曝光後立刻引發輿論，警察高層也震怒要求調查該事件。

根據《紐約郵報》報導，16日晚間，紐約市警察局第44警區在一間酒吧舉行耶誕派對，眾人愉快的享受佳節氣氛，不料場面卻一度失控。從外流的影片可見，一名女警穿著黑色短背心及格紋迷你裙，不斷以屁股磨蹭坐在椅子上的男長官麥加里（Nick McGarry），她更逕自跨坐在其雙腿上，甚至做出「騎馬動作」，扭動身軀展現挑逗意味。

派對現場歡聲雷動，一旁的警察同仁更是瘋狂歡呼尖叫。麥加里見機不可失，多次在過程中撫摸女警身體，手也不安分地搭上她的腰，完全不顧他人眼光，臉上露出欣喜若狂的表情，非常享受當下的氣氛，在酒吧內盡情點燃自己的慾望之火。

「緊貼影片」流出後立刻引發大眾輿論，警察高層也下令調查，並火速懲處麥加里，將其調職下放到紐約公共運輸局。警局人士透露，與下屬產生「不純潔關係」是職場的禁忌，「麥加里當下就知道自己搞砸了」。

《紐約郵報》更指出，麥加里是已婚身分，他與妻子被媒體堵到時，妻子更突然失控咆哮，對攝影鏡頭狂飆髒話，被麥加里安撫後才回到車內。

另外，該名菜鳥女警的身分也遭起底，26歲的梅庫利（Vera Mekuli）於今年2月加入該部隊。事件發生後，梅庫利向父親哭訴懺悔，坦言自己犯了錯、害家人難堪，梅庫利的父親也為之震怒，更揚言向她的長官跟同事們提告。