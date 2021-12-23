快訊

中職／悍將24日公布教練團 陳金鋒將接任二軍總教練

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誇張行徑全都錄！荒唐媽趕兒女下車狂哭 猴急揪新男友搞車震

聯合新聞網 / 綜合報導
國外一名荒唐母親為了和新男友搞車震，竟把2個孩子趕下車，放任他們在車外哭鬧。 示意圖／ingimage
國外一名荒唐母親為了和新男友搞車震，竟把2個孩子趕下車，放任他們在車外哭鬧。 示意圖／ingimage

有這麼急？國外一座公園日前傳來2名幼童的尖叫聲意外引起關注，但仔細觀察才發現竟有位誇張母親等不及和新任男友「辦事」，而把2個孩子趕下車，光天化日之下和對象在車上發生性行為，警方到場後將這位母親和其男友逮捕。

根據外媒《El Litoral》報導，上週五（17日），阿根廷布宜諾斯艾利斯省拉普拉塔（La Plata）一座公園傳來2位孩童驚恐的哭聲，從聲音的源頭發現是5歲女童和2歲的弟弟趴在車窗上，似乎被車內的場景嚇壞了。

據目擊者稱，他們注意到2名孩童趴在車窗上，不斷地哭求車裡的母親讓他們回到車上，但他們的母親卻不理會，放任他們在車外哭鬧。

熱心民眾見狀後報警求助，但等到員警抵達現場後才發現車裡的孩童母親正在與新任男友「熱情激戰中」，甚至要求她的孩子「下車等到辦完事」，誇張行徑全都被民眾錄下PO網，網友們看了也怒轟「太糟糕了，真的是最壞示範」、「他們以為『父母』2個字只是綽號嗎？」、「願上帝保佑她的2個小孩」。

最後，警方將這位母親和其男友逮捕，並依法指控遺棄、性虐待等罪行。

阿根廷 性行為 虐童

延伸閱讀

B5紙張這麼大嗎？後輩「奇葩問法」超崩潰 網傻眼：誰知道啊

尾牙哪道菜讓人最不爽？ 網一面倒點名曝光率超高的「它」

紐約超小2坪房曝光！打開門「一覽無遺」網震驚：不管多少錢都太貴

王力宏、羅志祥「選誰復出」？ 鄉民直指他：專業不差啦

相關新聞

誇張行徑全都錄！荒唐媽趕兒女下車狂哭 猴急揪新男友搞車震

有這麼急？國外一座公園日前傳來2名幼童的尖叫聲意外引起關注，但仔細觀察才發現竟有位誇張母親等不及和新任男友「辦事」，而把2個孩子趕下車，光天化日之下和對象在車上發生性行為，警方到場後將這位母親和其男友

紐約超小2坪房曝光！打開門「一覽無遺」網震驚：不管多少錢都太貴

美國有一名抖音用戶韋伯(AJ Webber)開箱了自己住在紐約市的公寓，裡面空間只有約7平方公尺（約2.1坪），一進門就是水槽和小型冰箱，以及一張雙層床就差不多結束，他也自嘲「就是住在紐約最小的公寓裡的感覺」，這段影片在網上爆紅。

媽媽水中分娩生出「人魚男嬰」 助產師驚：很罕見

英國女性琵特理（Jennifer Petrie）本月16日在醫院生產池水中分娩時，竟生出羊膜囊未破的「人魚」兒子。

不起眼包裹躺在學校幾個月 竟是神秘金主捐贈整箱現鈔

美國紐約市立學院（The City College of New York）的物理學教授梅農博士（Vinod Menon...

出生2天女嬰遭棄山林 「蟲蟲爬滿身」畫面曝！抱起後瞬間狂哭

日前在泰國的山林區內發現一名剛出生2天的嬰兒竟被遺棄，當地村民發現女嬰時，她全身未穿任何衣物，被昆蟲爬滿，有多處傷口，該區更是常有眼鏡蛇、蟒蛇出沒的地區。

66歲男登廣告找對象 網友看一條件酸：是找人幫你養老？

美國德州66歲男性貝斯（Jim Bays）日前在高速公路立了大型廣告看板徵「好女人」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。