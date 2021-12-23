誇張行徑全都錄！荒唐媽趕兒女下車狂哭 猴急揪新男友搞車震

有這麼急？國外一座公園日前傳來2名幼童的尖叫聲意外引起關注，但仔細觀察才發現竟有位誇張母親等不及和新任男友「辦事」，而把2個孩子趕下車，光天化日之下和對象在車上發生性行為，警方到場後將這位母親和其男友逮捕。

根據外媒《El Litoral》報導，上週五（17日），阿根廷布宜諾斯艾利斯省拉普拉塔（La Plata）一座公園傳來2位孩童驚恐的哭聲，從聲音的源頭發現是5歲女童和2歲的弟弟趴在車窗上，似乎被車內的場景嚇壞了。

據目擊者稱，他們注意到2名孩童趴在車窗上，不斷地哭求車裡的母親讓他們回到車上，但他們的母親卻不理會，放任他們在車外哭鬧。

熱心民眾見狀後報警求助，但等到員警抵達現場後才發現車裡的孩童母親正在與新任男友「熱情激戰中」，甚至要求她的孩子「下車等到辦完事」，誇張行徑全都被民眾錄下PO網，網友們看了也怒轟「太糟糕了，真的是最壞示範」、「他們以為『父母』2個字只是綽號嗎？」、「願上帝保佑她的2個小孩」。

最後，警方將這位母親和其男友逮捕，並依法指控遺棄、性虐待等罪行。