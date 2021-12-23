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洪災後奇景！她曝清洗「泡水鈔票」畫面 滿地現金引朝聖

聯合新聞網 / 綜合報導
馬來西亞一名網友分享在經歷洪災後，一一將泡水鈔票清洗晾乾的過程。 圖擷自tiktok
馬來西亞一名網友分享在經歷洪災後，一一將泡水鈔票清洗晾乾的過程。 圖擷自tiktok

馬來西亞發生近年來最嚴重的洪災，造成數十人死亡、上萬人被迫流離失所，而目前大水逐漸退去，當地已陸續展開重建工作，不少災民也返回家中查看情況。其中，一名來自馬來西亞的網友分享自己返家後的「洗錢」工作，影片曝光後引發討論。

綜合外媒報導，一名帳號為「dallepyou」的女網友在社群媒體抖音（tiktok）上傳影片，她透露，由於水災發生得太過突然，當時來不及拿錢逃命，便在災情逐漸平緩後，隨即回到家裡收拾，把泡在夾雜著泥土的洪水裡的鈔票一一清洗晾乾。她將清洗現場拍成影片後上傳分享，笑稱自己每天都在「洗錢」。

從曝光的影片中可以看見，這名網友把泡水的鈔票放在水盆裡清洗，由於鈔票浸泡在洪水多日，用來清洗的水盆變得相當混濁，接著下一秒鏡頭帶到已經清洗乾淨、正在晾乾的鈔票，一排排整齊的鈔票放滿整片地板，景象相當壯觀。

由於鈔票數量龐大，影片吸引大量網友湧入觀看，目前已累積18.57萬次瀏覽人次。事後，該網友強調，自己上傳影片只是想舒緩災情後的疲憊心情，不是為了炫富或炫耀；至於有網友問起鈔票經過清洗仍完好無缺的原因，則是和馬來西亞採用「塑膠鈔票」來替代一般紙鈔的做法有關，讓鈔票經歷了洪災也不至於造成嚴重破損。

@dallepyou

cuci duit🤣

♬ suara asli - Sekar🦋🧚🏻‍♀️

馬來西亞 抖音

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