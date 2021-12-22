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出生2天女嬰遭棄山林 「蟲蟲爬滿身」畫面曝！抱起後瞬間狂哭

聯合新聞網 / 綜合報導
日前在泰國的山林區內發現一名剛出生2天的嬰兒竟被遺棄，當地村民發現女嬰時，她全身未穿任何衣物，被昆蟲爬滿，有多處傷口。 圖／泰國媒體
日前在泰國的山林區內發現一名剛出生2天的嬰兒竟被遺棄，當地村民發現女嬰時，她全身未穿任何衣物，被昆蟲爬滿，有多處傷口。 圖／泰國媒體

日前在泰國的山林區內發現一名剛出生2天的嬰兒竟被遺棄，當地村民發現女嬰時，她全身未穿任何衣物，被昆蟲爬滿，有多處傷口，該區更是常有眼鏡蛇、蟒蛇出沒的地區。

泰國媒體報導，在泰國當地的喀比府村民於19日到林區進行採集工作時，突然發現有名女嬰全身光溜溜的躺在綠色的芭蕉葉上，臉部上則佈滿了擦傷及瘀青，身上更爬滿了蟲子。

當地村民強調，發現女嬰的地區是眼鏡蛇、蟒蛇等動物的出沒地帶，白天的氣溫甚至能高達攝氏35度左右。而當村民把女嬰抱起的那一刻，她才睜開眼睛開始哭泣。

隨後，相關警察及救護人員也抵達現場，並將女嬰裹在藍色毯子裡，放上救護車擔架，送往附近醫院接受脫水等治療。據悉，當地警方已展開相關調查尋找女嬰母親，但因為林區並未裝設監視器，尋人難度不低，目前先從附近村民著手。

泰國 眼鏡蛇 嬰兒

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