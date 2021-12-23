媽媽水中分娩生出「人魚男嬰」 助產師驚：很罕見

英國女性琵特理（Jennifer Petrie）本月16日在醫院生產池水中分娩時，竟生出羊膜囊未破的「人魚」兒子。

琵特理說：「他看起來像是從水球裡出生的。當我從水中抱起他，羊膜囊才破裂。」助產士很驚訝表示，多數助產士在職涯中也沒遇過這種罕見的情形。

琵特理跟丈夫認為這是帶來好運的徵兆，因為兒子出生時沒有任何併發症，而琵特理也沒施打止痛藥。

胎兒離開產道時，還在未破的羊膜囊裡的情況稱做「EN caul」，英文有「人魚誕生」（mermaid birth）的說法，自然發生機率大約只有8萬分之一。

而在台灣婦產科醫師若遇到未滿26周或胎位不正胎兒，有可能會採行EN caul的方式為母親分娩。醫生會先慢慢撐開產道，手順著子宮壁和羊膜間的玻璃胎盤，擠壓包覆羊膜囊的胎兒，讓胎兒滑出產道。若不這麼做、直接穿破羊膜囊，宮縮壓力可能會讓胎兒骨折或瘀青。