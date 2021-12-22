66歲男登廣告找對象 網友看一條件酸：是找人幫你養老？

美國德州66歲男性貝斯（Jim Bays）日前在高速公路立了大型廣告看板徵「好女人」，條件是50-55歲。能一起談天散心並善待彼此。

貝斯稱11月刊登廣告後已收到幾10封訊息，並約會5次了，但沒找到理想人選。

貝斯最初試著透過線上交友軟體找對象，但他認為在上面很難看出對方的真實個性，再加上自己每週工作6天，不容易抽出時間約會。

貝斯表示：「現在不像高中時那麼容易認識人，很難遇到志同道合的對象。要創造多少次『意外』才能偶遇那個對的人？」

貝斯結過2次婚，第1段婚姻維持8年，第2段19年。育有5名12到41歲子女的貝斯認為，2段婚姻他告別過去充滿孩子氣的自己。而現在他準備好尋找心中理想女性：堅定、獨立，還希望有點年輕。

貝斯說珍妮佛·安妮斯頓是他的理想型，但澄清這只是玩笑話：「我只想找個好女人共度餘生，能一起邊走邊聊。」

許多網友對貝斯擇友的年齡限制很不以為然，表示：「66歲的人還想找年輕10幾歲的伴侶在一起，感覺很恐怖啊」、「不能找同齡伴侶嗎？他徵友條件要更寬鬆。還是他覺得年輕一點的伴侶幫他推輪椅、換尿布的時間比較久？」、「如果有人符合條件，奉勸她還是過好自己的人生，別跟這名男士瞎攪和」。