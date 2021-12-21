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老虎趴洗手檯喝水、清潔阿姨淡定工作 網笑：果然戰鬥民族
俄羅斯一向有「戰鬥民族」之稱，一名網友在網路分享影片，內容顯示一隻成年老虎在洗手檯喝水，旁邊的清潔阿姨卻面不改色，繼續工作，連原PO也表示「阿姨好冷靜！」
一名熱愛貓科動物的莫斯科的男子Mikhail Zaretsky，帶著老虎Chanelka外出，因為Chanelka口渴，便讓牠到公廁的洗手檯喝水，沒想到當時正好有一位清潔阿姨在工作，面對Chanelka，阿姨卻面不改色，繼續清理洗手台，讓Mikhail Zaretsky驚訝表示「我們清潔阿姨有夠冷靜！難道她了解Chanelka的個性嗎？」
許多網友看了影片後，笑道「在戰鬥民族眼中，這只是花貓」、「阿姨表示：這不就是橘貓嗎？」、「阿姨：你敢把水滴出來試試看老娘擦的很辛苦，大貓（汗顏）」、「習慣就好，俄羅斯人養什麼都會特別大，比阿嬤還厲害」。
因為黑市有交易買賣老虎，馬戲團內也發生虐帶老虎事件，來自莫斯科的Mikhail Zaretsky將自己的家改造成老虎康復中心，專門收留受虐老虎、被拋棄的小老虎。Mikhail認為，當初只是對貓科有興趣，後來了解老虎後，希望能夠使用自己的力量去幫助牠們。目前他創立的IG帳號「mihail_tiger」超過七十萬粉絲，Mikhail希望能透過社交媒體，讓更多人認識老虎。
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