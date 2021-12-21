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影／餐廳員工秀1次端33道菜絕活 網友諷：我不想是最下面那盤

聯合新聞網 / 綜合報導
服務生大秀1次端33道菜絕活。圖／取自facebook
服務生大秀1次端33道菜絕活。圖／取自facebook

媒體拍到日前國外一名餐廳服務生錫達（Mohammad Zeedat）一次端33道菜的絕活，他表示：「若能一次為所有顧客上菜、不用多次往返廚房不是很好嗎？」

錫達的影片引起網友熱議，許多網友不苟同他的行為，紛紛指出：「上面的盤子會壓爛最下面的食物吧」、「如果我點的菜被壓在最底下，那我可真夠走運囉」、「盤子底部是最不乾淨的部分，這麼做不會有衛生問題嗎？」

但也有人認為錫達的行為沒什麼好擔心的：「盤子邊緣能承受大部分重量，且會形成了一個弧線來保護食物」

還有人說，錫達堆放33道菜的時間，可能比5名服務生送來相同數量盤子還多。

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