女與真愛「接骨木樹」結婚3年 聖誕時幫它打扮：愛不斷滋長！

英國37歲、育有1名兒子的女性坎寧安（Kate Cunningham）2019年與一棵接骨木（Elder Tree）「結婚」，婚後還冠「夫姓」Elder。

坎寧安每週最多拜訪這棵樹5次，甚至在聖誕節時盡心妝點「夫婿」。

坎寧安提到今年是他們共度的第3個聖誕節，她透露這棵樹讓她變得完整，他們的愛在婚後不斷滋長。

坎寧安說這棵樹的淺樹皮顏色和大尺寸深深吸引她，結婚讓她的生活變得更美好，親友也支持這段婚姻。

但坎寧安沒有奉行「一夫一妻制」，因為她還有個人類男朋友，男友支持她的選擇，甚至跟她一起拜訪丈夫樹，且不在意坎寧安和樹親吻和擁抱。坎寧安現在仍戴著她和樹的婚戒。

坎寧安3年前為了抗議「丈夫樹」所在公園被政府規劃為高速公路的分流道路，便舉辦了這場婚姻。坎寧安透露自己喜歡人們詢問她與樹的婚姻內幕，因為這能讓她分享婚姻的幸福，還能讓人們更認識樹所在的公園。

坎寧安指出幾年前有位墨西哥婦女因反對當地非法採伐和土地開墾，和樹木結婚，讓她受到啟發，因此也藉著公共議題與樹締結婚約。