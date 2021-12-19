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菲律賓瘋傳1婚禮影片 神父爆自己是新娘前男友：搶親只在電影出現

香港01 / 李納德
神父稱兩人很年輕時就認識，但分開後亦是朋友，他去了當神父。（「NIÑO DE LIPA」fb圖片）
神父稱兩人很年輕時就認識，但分開後亦是朋友，他去了當神父。（「NIÑO DE LIPA」fb圖片）

婚禮上講道的神父，竟然是新娘的前男友？菲律賓日前瘋傳1段婚禮影片，在教堂內講道上的神父當眾爆料，說自己是新娘的前男友，他還坦言自己非常緊張，但澄清不會出現「搶親」環節，「那只會在電影裏發生」。事實上兩人很年輕時就在教堂認識並拍拖，之後兩人再見亦是朋友，神父踏上神職人員的路，講道最後神父和一對新人都是笑笑口，之後就將婚禮交給司儀。

菲律賓近日瘋傳1段影片，當地神父蘇利特（Roniel Sulit）同時也是名YouTuber，擁有逾10萬粉絲，經常分享神父的生活。日前他去到前女友科麗娜（Maria Korina）的婚禮上講道，婚禮在菲律賓的八打雁省Sto. Nino de Lipa教區教堂舉行，教區在fb上直播婚禮。

蘇利特一臉輕鬆的上台，講道時爆料科麗娜是他的前女友，笑言自己主持過很多次婚禮，但今天他渾身發抖、大汗淋漓，「科麗娜是我的ex（前女友）」。他緊張一笑引來現場很多賓客發笑。他接着說氣氛相當尷尬，因為婚禮在直播，戲稱不會出現搶親環節，「但我不會停下婚禮的，那只會在電影裏發生」。

蘇利特以往曾發布過和前女友有關的影片，科麗娜很早就和他分享訂婚的消息，不過相關影片可能因為熱傳的關係，他從頻道移除了影片。蘇利特稱婚禮上他有問過科麗娜，知道是他主持婚禮講道時會否緊張，而只要大家留意新娘表情，就會知道她都很緊張，但不是替自己的婚禮感擔心，而是擔心他會否亂說話。

蘇利特和科麗娜很年輕的時候在教堂認識並拍拖，但那已經是多年前的事，兩人分開後對現時的生活都很滿意，「我現在當神父，你要結婚了」，他知道科麗娜現在過得很幸福。2人分開時沒有痛苦，大家還是朋友，即使各有生活但還是會互相支持。

雖然氣氛一度尷尬，但很快一對新人，包括原本面容繃緊的新郎哥都展露笑容。蘇利特將結婚儀式交回司儀前，誠心向新人表達祝福，最後還開玩笑，「我的願望是你有1個幸福家庭，婚禮不是2個人之間的事，是3個人的，但第3個不是我明，是上帝」。

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文章授權轉載自《香港01》

神父 菲律賓 婚禮

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