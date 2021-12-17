3老翁圍坐美食街播成人影片 有聲音有畫面共賞AV

在公眾地方大聲播片總惹人側目，如果傳來呻吟聲，更是令人難以接受。近日1段影片在網路流傳，只見3名銀髮伯伯公然在賣場美食街，用手機觀賞成人片段，據稱曾有途人上前勸導，但還是繼續全心欣賞，引起網友熱烈討論，有眼利網友發現是在新加坡1個美食廣場拍攝。

據新加坡媒體報道，有網友日前傍晚6時許在當地1個賣場美食街拍攝，當時很多餐廳準備關門，3名老翁則在1張長桌上圍坐，正觀賞手機內的影片並看得非常入神，而手機發出的聲響卻令人異常尷尬，原來他們公然地觀看成人影片。

拍片者形容，老翁們的行為惹來附近的食客側目，有人上前婉轉地作出提醒，希望他們停止觀看，但3位伯伯還是不為所動，繼續沉醉在自己的世界。

影片引起網上關注，不少人都批評老翁公然播放不雅影片是「為老不尊」，「至少不要放聲騷擾人」，令身邊經過的人無不尷尬；亦有網友表示不解為何要聚在一起看，「回家獨自看不是更爽嗎？」；惟有些人則認為只是小事，笑言「可能他們正在學術討論」。

根據當地法例，任何人被發現管有淫褻影片，不論實體或數位內容亦屬違法，最高可被判罰2萬美元（約新台幣55萬元）及監禁6個月；如果再犯，一經定罪最高可判處8萬美元（約新台幣220萬元）罰款及監禁2年。

延伸閱讀：

女子雪地玩耍跌手機 老翁即踢雪覆蓋再偷走 網民斥：老了不要臉

內地返港老翁家居檢疫多次擅自外出 送檢疫中心再逃走 判監7日

文章授權轉載自《香港01》