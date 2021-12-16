女模與男友試高空性愛遇氣流 她一度暈倒仍想再試

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香港01 / 卓柏安
艾莉在短片中提到，自己一直都希望可以嘗試高空性愛，於是到拉斯維加斯找提供相關服務的公司。圖片來源／TikTok「camilaelle」短片截圖
艾莉在短片中提到，自己一直都希望可以嘗試高空性愛，於是到拉斯維加斯找提供相關服務的公司。圖片來源／TikTok「camilaelle」短片截圖

艾莉（Camila Elle）今年22歲，是來自美國佛羅里達州的模特兒。她早前在TikTok短片分享個人經驗及接受訪問，指自己一直希望嘗試高空性愛，所以在剛過去的夏天到拉斯維加斯（Las Vegas）一圓夢想。她指自己一直都想在飛機上性愛，「但除非你是在客機上的頭等或商務艙，否則事情就會很棘手及嘔心」。

艾莉與男友在拉斯維加斯找到1間專門為想在空中性愛的男女提供服務的小型飛機公司，機上除了他們2人就只有1名機師。不過他們上機之後，卻因為飛機的冷氣故障，機門一關上就令他們爆汗。她在短片中提到，自己最初其實有些緊張，但心情十分興奮，最後在短片完結前表示「我做到了」。

艾莉提到他們登上的飛機其實很小，只是剛好可以放到床褥，而他們與機師之間只以布簾相隔，她說「雖然他戴了降噪耳機，但我相信他仍然聽到我們動作的聲音」。

最誇張的是艾莉在酒精、高溫、氣流及享受的混合影響下，曾經在愛愛期間失去意識，嚇得男友連忙將她叫醒，幸好她在幾秒後已經回過神來，有驚無險沒有受傷，艾莉指事情雖然有些危險但都十分好笑。艾莉沒有提到她與男朋友最後還有沒有繼續過程，但指他們都希望可以再試一次，「我們都十分享受這次經驗，我們絕對會再去！」

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文章授權轉載自《香港01》

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