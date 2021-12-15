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4次全沒避孕！20歲女老師偷吃學生 「歡愉片」慘遭瘋傳

聯合新聞網 / 綜合報導
美國佛羅里達州一名女老師被控性侵學生，且不得在當地公立學校任職。示意圖／ingimage
美國佛羅里達州一名女老師被控性侵學生，且不得在當地公立學校任職。示意圖／ingimage

雖然有些教師和學生因為感情好打成一片，但師生之間仍有些禁忌犯不得。美國一名20歲代課女老師被控與男學生發生性關係，女老師落網後坦承和學生發生4次性行為，不僅如此還拍下歡愉過程，甚至每次都沒有避孕措施，離譜行徑引發議論。

綜合外媒報導，20歲的戴維斯（Ayanna Davis）在佛羅里達州擔任萊克蘭（Lakeland）高中的英語代課老師，近日她被指控和該校一名男學生發生性關係，全因該校足球隊瘋傳一部男女歡愉片，才讓戴維斯偷吃男學生的醜事曝光。戴維斯落網後坦承和學生發生4次性行為，2次在學生家中、2次在自己家中，但戴維斯堅稱她和學生是在兩情相悅的情況下發生關係。

波爾克郡（Polk County）警方表示，受害學生年齡可能為16歲或更年輕，對於這段師生畸戀，警長賈德（Grady Judd）直呼「很明顯是性犯罪」，他表示戴維斯身為教師對受害者具有影響力，而戴維斯利用這點獲取「自己扭曲的快樂」。目前戴維斯被指控4項性侵、1項利用職權對學生犯罪，醜聞爆發後戴維斯更終身不得在波爾克郡任何公立學校任職。

此外，校方對於這起性醜聞也發出聲明，強調「希望代課教師和全職教師一樣，秉持相同的高標準」，直言戴維斯的行為「十分可恥」，完全違反教師和學生之間建立的信任。

醜聞 性行為 避孕 性侵

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