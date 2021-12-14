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東京旅館住1晚僅375元 房間沒提供這物網驚呼「好可愛」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友住進一晚只要1500日幣且含稅的飯店房間，但需自備睡袋。圖擷自@tetsu_yan 推特
網友住進一晚只要1500日幣且含稅的飯店房間，但需自備睡袋。圖擷自@tetsu_yan 推特

年尾將近，民眾開始規劃出遊活動，旅館住宿也趨近客滿。無論是自助旅行或洽公，只要超過一天以上的行程，多數人會挑選距離近或交通便利的旅館住宿，以方便接續隔日的行程規劃，而在日本東京這個寸土寸金的地方，一般旅館住宿費也相對不便宜。不過有一間距離東京車站5分鐘路程的旅館，推出住宿一晚只要1500日幣含稅(約375台幣)的低價方案，只不過飯店房間不提供這物品，讓網友驚呼「好可愛」喔！

一位網友@tetsu_yan在推特貼文表示日本東京江戶川區的一家商務旅館「パールホテル葛西（Kasai Pearl Hotels）」，日前推出一個低價住宿方案，限定入住「午夜單人房」一晚只要1500日幣且含稅，不過入住時間為晚上11點至隔日上午8點。不過限定入住的單人房沒有提供床鋪和被子，入住的方客必須自備。

由於旅館提供的這方案太奇怪，原PO在好奇心驅使下決定去住住看，從原PO貼出的照片中可以看到房間空間不大，但有簡單的桌椅，電視、小冰箱、茶具等都俱全，就是沒有床鋪和被子，也不知是否有淋浴間。現在日本正值冬季，房間內應該有提供暖氣，所以原PO把睡袋鋪在有地毯的地板上，應該也不會覺得冷，房間整體環境還稱得上舒適。

原PO的貼文一岀，吸引網友們討論並紛紛留言回應「好可愛」、「好像在露營，只是帳篷換成室內」、「比起露宿街頭還好」、「感覺比膠囊旅館還舒服」，有網友表示「對於喜歡睡袋的人來說，可能是最好的」，有觀察入微的網友表示「可能是移動辦公空間」、「地毯上有床的痕跡，可能是一個房間把床拆了」。有網友問說「睡在地板上不冷嗎」，原PO回應說「不想睡在地板上，還可以把睡袋鋪在桌上睡，就不冷了」。

網友住進一晚只要1500日幣且含稅的飯店房間，但需自備睡袋。圖擷自@tetsu_yan 推特
網友住進一晚只要1500日幣且含稅的飯店房間，但需自備睡袋。圖擷自@tetsu_yan 推特
網友住進一晚只要1500日幣且含稅的飯店房間，但需自備睡袋。圖擷自@tetsu_yan 推特
網友住進一晚只要1500日幣且含稅的飯店房間，但需自備睡袋。圖擷自@tetsu_yan 推特

日本 東京

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