聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本服飾店試穿衣服要戴頭套？ 網友驚呼：長知識了
許多人喜歡逛實體服飾店，因為可以親眼看到衣服在身上的樣子，不過，在日本要「戴頭套」才能試穿！引起網友熱議頭套的用途。
日本一名網友「teamfuwafuwa」在Twitter貼出一張頭套的照片，寫下「也許男人不知道女人每次試穿都是這樣（戴頭套）？」原來，不少女性試穿衣服的時候，臉上有化妝，為了避免穿脫時妝容弄髒衣服，日本的服飾店會提供「試穿頭套（試着用フェイスカバー，Face Cover）」，是一次性不織布透氣頭套，避免衣服染色、維持顧客的妝容。
過往試穿頭套只出現在女性試衣間，所以不少男性網友都沒看過。直到新冠肺炎爆發後，服飾店為了防疫，也會要求男性客人使用頭套；台灣則有部分日系服飾店也會提供頭套穿戴。
網友得知後，紛紛留言「我還真的是頭一次見到，竟然有這種東西」、「活了30歲第一次知道」、「長知識了」、「感覺頭上有髮蠟什麼的也需要吧」、「有些客人覺得套這個很麻煩就不想用，然後我就發現衣服不知不覺間沾上粉底了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言