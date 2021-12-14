員工折扣這樣用？ 麥當勞店員幫朋友點30美元餐最後只收了2元

美國26歲女護士麗碧卡（Rebecca Bono）在交友App遇上已訂婚的男醫生同事馬迪（Marty Cole），之後更認識對方的同齡未婚妻娜塔莎（Natasha），本身是雙性戀的麗碧卡與他們2人熟絡之後，答應了對方首次「3人性行為」的邀請，她最初以為只會是一夜情，沒料到後來卻演變成長期關係。麗碧卡意識到自己已慢慢融入到2人的生活之中，最後確立他們的「3人關係」（Throuple）；馬迪雖然與娜塔莎結婚，但亦是麗碧卡的男友及女友，3人更決定一同生活。

2021-12-13 14:22