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員工折扣這樣用？ 麥當勞店員幫朋友點30美元餐最後只收了2元

聯合新聞網 / 綜合報導
麥當勞店員幫朋友點30美元餐最後只收了2元。圖／取自tiktok
麥當勞店員幫朋友點30美元餐最後只收了2元。圖／取自tiktok

美國女性香奈兒（Chanel）2日在社群平台分享，朋友到她打工麥當勞點了價值30美金（約合新台幣833元）的餐，最後只付2.37美金（約合新台幣66元），讓她苦思該如何向主管解釋。

許多網友對香奈兒「寵朋友」的行徑感同身受，紛紛表示：「之前我當店員時，朋友點10塊雞塊，我會偷偷多塞5塊進去，再跟主管說我算錯了」、「我之前當豬販時，常給朋友折扣，把所有部位都當最便宜的豬骨頭算錢」、「我之前當店員，也是幾乎給所有朋友員工折扣」、「我之前在溫蒂漢堡工作時，親友來點餐我會按下收銀機所有優惠券按鈕，再加我的員工折扣，哈哈」。

但也有人提到，之前遇到抓比較緊的主管，就算親友光顧也無法優惠對方：「我曾在麥當勞工作，我的主管會負責所有訂單，所以無法放水」、「我之前曾幫我朋友打折，但他們到處聲揚，給我帶來麻煩」。部分網友不認同香奈兒的作法，稱她的行為是「偷竊」。

@theyhatece

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麥當勞 偷竊 美國 漢堡 打工

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