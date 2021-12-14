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女沒花半毛錢 用一根髮夾換到一間夢想房

聯合新聞網 / 綜合報導
女用一根髮夾換到一間夢想房。圖／取自theguardian
女用一根髮夾換到一間夢想房。圖／取自theguardian

美國舊金山30歲女性絲琪博（Demi Skipper）以一根髮夾，換到一棟夢寐以求的房子。

絲琪博去年5月在疫情封城期間開始「換物計畫」，一開始的髮夾歷經4次換物，換到1塊滑雪板，其後她利用上班之餘每天花數小時上網搜索潛在的交易機會，並在社群平台上發送數千則私訊給潛在的交換者。她甚至還因為這些大動作暫時被禁止使用社群平台。但最終又經過28次換物，她取得田納西州理想家園的鑰匙。

絲琪博透露自己親眼看到房子時才驚覺自己擁有這棟房子，忍不住喜極而泣，笑稱一切非常超現實：「鄰居一定會覺得這個新鄰居瘋了」。

絲琪博表示，自己曾換到糟糕的物件，「但頭洗下去了，無法花錢彌補，也無法撤消交易。」好比她曾換到一條原本預計有2萬美元（約合新台幣55萬元）價值的鑽石項鍊，結果珠寶店估價竟只值2500美元（約合新台幣69000元），讓她當場落淚。

絲琪博計畫跟丈夫搬進房子，最後再一路換物換回髮夾，重新開始。

絲琪博解釋：「我想開啟下一段換物計畫。用這間房子換到一個髮夾，再重新開始整個事情，換到另一間房子，再送走那間房子，這真的很瘋狂了。」

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舊金山 鑽石 疫情 珠寶 美國 封城

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