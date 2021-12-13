女星出國行李有性玩具 入境杜拜機場被列藏違禁品遭查
現代社會對性的態度漸趨開放，但每個國家的容許尺度則各有不同！英國31歲女星克羅斯比（Charlotte Crosby）早前與朋友費斯比（Adam Frisby）一起乘坐飛機入境阿聯酋杜拜機場，但因為她的行李中藏有違禁品—「性玩具」而被截停。費斯比表示，當時克羅斯比幾乎被拘捕，在多次請求之下才可以過關入境，報道指相信克羅斯比的性玩具已被充公。
克羅斯比日前與朋友費斯比乘坐飛機抵達杜拜，不過在他們入境時卻被職員攔下，指克羅斯比的行李箱內藏有性玩具，在當地屬違禁品。費斯比在社交媒體上分享指，那是1次十分緊張的經驗，「這是我有過最大的壓力，我的頭真的幾乎要爆開了」，又提到克羅斯比幾乎要被拘捕，他們2人不斷請求之後才得以被放行入關。
報道提到，性玩具在阿聯酋屬違禁品，如果有旅客搆同入境，除了其性玩具會被充公之外，旅客亦可能會被檢控。現時除了阿聯酋之外，有多個國家禁止性玩具入口或者攜帶入境，當中至少包括馬爾代夫、沙地阿拉伯、馬來西亞、泰國、越南及印度。
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文章授權轉載自《香港01》
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